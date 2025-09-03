La plataforma Come Pública celebra la llegada de cocinas propias a los colegios de Aragón: "Es un paso valiente e importante"

La plataforma Come Pública ha celebrado la instalación de cocinas propias en nueve centros públicos de la comunidad aragonesa para este curso, siete de los cuales podrán estrenarla el próximo lunes 8 de septiembre, cuando comenzarán las clases. "Aragón está empezando a hacer los deberes potencialmente poniendo los comedores escolares en el punto de referencia para todo el Estado", han indicado desde la entidad.

El comunicado de la plataforma de comedores llega después de que la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, visitara este martes la instalación que se ha construido durante el verano en el colegio Hispanidad de Zaragoza. "Queremos unirnos a la celebración de esas familias que este curso tendrán cocina y dar la mano a aquellas que aún tienen línea fría y quieren formar parte de los colegios que tienen un servicio de calidad", han señalado.

Con todo, la plataforma ha recordado que todavía "queda mucho camino por hacer para acabar con la desigualdad entre colegios que tienen cocina y los que no, puesto que es un factor de riesgo para la salud para aquellos que no la tienen y sin embargo pagan los mismos precios e impuestos que los que sí".

A ello han añadido que su deseo es generar la estructura necesaria para que la calidad de los menús escolares "no solo se sostenga en el tiempo, si no que pueda mejorar". El primer paso a dar es, bajo su consideración, "establecer un precio mínimo de materiaque esté acondicionado a la reciente subida de las materias primas" para poder introducir productos locales y tener "una fuerte cadena de distribución de ciclo corto y garantizar al sector primario aragonés un mercado que pueda apoyar su economía". "Queremos ver recetas tradicionales que fomenten el patrimonio gastronómico aragonés", han añadido.

Lo siguiente sería "mejorar el modelo de licitación, las cláusulas de licitación, los mecanismos de control para que no sean solo sobre el papel, y tener un espacio intersectorial y multidisciplinar de deliberación y acción específica, como lo sería un Consejo Alimentario Aragonés CAlMA", han apuntado.

Eso sí, desde la plataforma Come Pública han resaltado que, durante este curso, en las Cortes de Aragón "se han hecho los deberes" al haber aprobado más de 5 PNLs sobre comedores escolares por unanimidad, aunque todavía están por implementar "en su práctica totalidad". "Construir cocinas es un paso valiente e importante y hacerlo a este ritmo es lo que estábamos necesitando, pero si no avanzamos en toda la estructura que lo rodea, no conseguiremos sacar el mayor partido al dinero de las familias y los contribuyentes", han apuntado.

Desde la entidad consideran que estas 5 PNLs "podrian ser la base de una propuesta de ley sobre comedores escolares saludables sin dejar a nadie fuera". "El Gobierno de Aragón está dando pasos decididos, si somos un poco más decididos podríamos liderar un movimiento estatal siendo ejemplo de lo que es necesario y de lo que es posible", han indicado. De hecho, Come Pública ha iniciado una campaña a nivel nacional en la que se han recogido firmas de apoyo de entidades estatales y Ampas de otras regiones.

Además, Come Pública Aragón se ha reunido con Podemos, Sumar, PNV, Bildu y Vox. Según han señalado, estos partidos han visto en las propuestas de la plataforma "soluciones prácticas a las carencias de la reciente ley de comedores saludables del Ministro Bustinduy".