El PP defiende la memoria de Lambán ante los comentarios de "odio" del humorista Toni Albà

El PP en las Cortes de Aragón ha presentado una iniciativa para la defensa de la memoria y la dignidad del expresidente Javier Lambán, fallecido el pasado 15 de agosto, después de que el humorista catalán Toni Albà compartiera en la red social X que se alegraba de lo ocurrido e "incitara al odio". Albá apuntó que “no me alegro nunca de la muerte de alguien, pero en el caso de un hijo de la gran Ñ haré una excepción”.

Según ha expresado este miércoles en una rueda de prensa el portavoz popular Fernando Ledesma, este comentario constituye "una ofensa y un desprecio que lesiona gravemente la dignidad del expresidente Javier Lambán e incita a la hostilidad hacia un legado de una figura institucional de Aragón".

"No podemos tolerarlo, aceptarlo ni quedarnos callados", ha remarcado, por lo que el Gobierno de Aragón ha presentado una denuncia ante la fiscalía para que analice si esas declaraciones "son un delito de injurias y de incitación al odio".

"Lo están estudiando y harán lo que tengan que hacer en procesos penales. Sin embargo, en las Cortes de Aragón no podemos estar callados ante esta declaración y queremos debatir en el Pleno si todos los representantes respaldan esta acción de odio", ha subrayado.

Al mismo tiempo, Ledesema ha instado al presidente del PSOE en la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, a que rechace de manera pública este comentario y exija disculpas al humorista "expresando su apoyo y solidaridad con un expresidente de una comunidad vecina como es Aragón".

Por otro lado, además de asegurar que "este humorista busca un espacio mediático para hacer caja", Ledesma ha instado a Salvador Illa y a los responsables de los medios de comunicación catalanes a "hacer una reflexión ética sobre si se le debe dar cobijo o no a un humorista que ataca el legado y memoria de Lambán".