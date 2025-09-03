Primer día de clase en la Universidad de Zaragoza: "El año pasado estuvimos de Erasmus y ahora cuesta reincorporarse"

La vuelta a las aulas ya es una realidad en la Universidad de Zaragoza. Cerca de 27.000 estudiantes universitarios, más de 6.150 de primer curso, han llenado de vida los distintos campus a lo largo de la mañana de este primer miércoles de septiembre. Profesores y alumnos de último año han impartido las charlas de bienvenida a un curso que es también de estreno para la que fue nombrada rectora de la institución en mayo, Rosa Bolea. "Lo afronto con muchísima ilusión y también con emoción", ha expresado.

Y con la misma ilusión, aunque con algo más de pereza, regresan a las clases los universitarios. Así lo ha expresado un grupo de estudiantes de Administración y Dirección de Empresas (ADE) a la entrada de la facultad de Economía. "De lo que tenemos ganas es de acabar", ha señalado María Martínez entre risas, que ha apuntado que este es para ellas ya el último año. "El año pasado estuvimos de Erasmus y cuesta reincorporarse", ha añadido otra de sus compañeras.

El curso ha comenzado con buen pie para la Universidad de Zaragoza, que ya tiene el 90% de sus plazas cubiertas. De hecho, en estos momentos hay 60 matrículas más que el curso pasado por estas fechas, una cifra que hace a Bolea prever que "es muy probable que se cubra el 95% de matrículas de nuevo ingreso al concluir el último llamamiento". Por delante quedan todavía dos convocatorias: el 8 y el 15 de septiembre.

Junto a ella ha estado también la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez Forniés, que ha animado a los estudiantes a aprender y desarrollarse personal y profesionalmente en esta etapa. La consejera ha puesto en valor el esfuerzo que realiza el Gobierno de Aragón junto a la Universidad de Zaragoza para que la institución siga creciendo en plazas, grados y en calidad educativa. En esta línea, ha recordado que "este año se han creado 107 plazas de nuevo ingreso en grados STEAM de alta demanda social y laboral” .