Así pueden recibir una ayuda los agricultores de Aragón al contratar una póliza: de 15.000 a 30.000 euros

Tras la firma del Convenio de colaboración entre el Departamento de Agricultura y Agroseguro y la publicación en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) de la orden de bases reguladoras, desde hoy mismo los agricultores y ganaderos de Aragón se podrán beneficiar del descuento de la subvención autonómica en el momento de la contratación del seguro agrario.

Tan solo queda pendiente la publicación en el BOA de la orden de convocatoria, prevista para el próximo 9 de septiembre, que regula la aplicación de este sistema durante el resto del año 2025, con carácter retroactivo desde su publicación al pasado 1 de septiembre.

Así, Agroseguro comenzará a aplicar la subvención autonómica en el momento de la contratación desde este 3 de septiembre. Las pólizas suscritas los días 1 y 2 de septiembre a las que no se les haya aplicado el descuento de la subvención autonómica se regularizarán con posterioridad.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, ha subrayado que “con esta medida reforzamos la seguridad de agricultores y ganaderos aragoneses, porque la mejor política frente a la incertidumbre es garantizarles herramientas eficaces para proteger sus cosechas y su ganado”.

Además, Rincón ha añadido que “apostamos por un modelo de futuro basado en la sostenibilidad, la modernización y el apoyo directo a quienes mantienen vivo nuestro territorio”.

Beneficio a los jóvenes agricultores

Con esta nueva regulación, se sigue primando de una forma especial a los jóvenes agricultores. Éstos accederán a la subvención máxima del 70% sobre el coste del seguro permitida por la reglamentación europea, independientemente del tipo de seguro que contraten.

Además, se establece un importe máximo de subvención autonómica por póliza. En las pólizas agrícolas será de 15.000€; y en las ganaderas y las de retirada y destrucción de 10.000€. Estos límites se incrementan hasta los 30.000€ en el caso de que el contratante sea joven agricultor o explotación agraria prioritaria.

El departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación incrementó su aportación con fondos propios en 2024 de 8.6 millones de euros a 11.8 millones. En 2025, la cifra alcanzó los 12.3 millones de euros. El Departamento prevé que esta línea de apoyo con fondos propios siga con importantes incrementos para el próximo 2026.

Javier Rincón ha apuntado que “con este esfuerzo presupuestario, este departamento, junto al resto del Gobierno de Aragón, demuestra con hechos que está al lado del campo, protegiendo sus rentas y garantizando el futuro de nuestras explotaciones".