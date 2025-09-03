Ryanair golpea a Zaragoza y reducirá hasta un 45% sus plazas: estos son los vuelos afectados

Se esperaban malas noticias y así ha ocurrido. Ryanair ha cumplido su amenaza y reducirá sus operaciones desde los aeropuertos de España, entre ellos el de Zaragoza, que sufrirá el recorte con una reducción del 45% de sus plazas. Sin embargo, no será el más perjudicado porque la compañía ha anunciado que cerrará su base de Santiago y cancelará todos los vuelos a Vigo y Tenerife Norte, al tiempo que mantendrá cerradas las bases de Valladolid y Jerez y reducirá su capacidad en Asturias, Santander y Canarias este invierno, además de en la capital aragonesa.

Hasta ahora, el aeropuerto zaragozana tenía vuelos a Bérgamo, Santiago de Compostela, Bruselas, Londres, Marrakech, Fez, París y Palma de Mallorca. Estos tres últimos han sido suprimidos.

El anuncio se produce en un momento en el que el Gobierno de Aragón trabaja con el objetivo de tener una base permanente de operaciones de algunas de las compañías que ya operan en la pista de Garrapinillos. Un propósito que, en el caso de Ryanair, parece complicado.

La aerolínea llevaba tiempo avisando de que reduciría su capacidad y así ha sido, hasta un 41% en las regiones españolas y en un 10% en las Islas Canarias para este invierno, matiz importante. Este movimiento va a suponer la pérdida de hasta un millón de plazas durante la campaña invernal, unos dos millones anuales "debido a las tasas aeroportuarias excesivas y poco competitivas que aplica el operador aeroportuario monopolístico Aena", explican desde la compañía 'low cost'.

El consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, aseguró la semana pasada durante la presentación de la temporada de invierno que estas reducciones perjudicarán aún más a los aeropuertos vulnerables y conducirán a "una pérdida de inversión, conectividad, turismo y empleo en la España regional ya que muchas rutas serán económica inviables". En concreto, la aerolínea reducirá su capacidad en los aeropuertos regionales en un 41% (-600.000 plazas) y en las Islas Canarias en un 10% (-400.000 plazas).

Ryanair cerrará su base de dos aviones en Santiago, lo que supondrá la pérdida de una inversión de 200 millones de dólares estadounidenses en la región de Galicia. Suspenderá todos los vuelos a Vigo a partir de enero de 2026 y Tenerife Norte a partir del inicio del invierno de 2025. Además los aeropuertos de Valladolid y Jerez permanecerán cerrados durante el invierno de 2025.

Wilson también anunció que se reducirá la capacidad en otros cuatro aeropuertos regionales: Zaragoza (-45%), Santander (-38%), Asturias (-16%) y Vitoria (-2%).

Los vuelos a Italia y Marruecos

Según el comunicado enviado por Ryanair, la compañía aérea cancelará un total de 36 conexiones directas con la España regional y las Islas Canarias. Todo ello supone que se desviarán dos millones de plazas anuales a Italia, Marruecos, Croacia y Albania.

"Ryanair mantiene su compromiso con España, pero no podemos justificar una inversión continuada en aeropuertos cuyo crecimiento se ve bloqueado por tasas excesivas y poco competitivas", afirmó Wilson.

Por todo ello la aerolínea vuelve a pedir a la CNMC y al Gobierno español que rechacen los "excesivos aumentos de las tasas" y amplíen la congelación de las mismas para proteger la conectividad regional, el turismo y el empleo.

Y qué pasa con la base permanente

La decisión del gigante 'low cost' pone en riesgo uno de los propósitos del Gobierno de Aragón, lograr que Zaragoza tenga una base permanente. Un objetivo que les dirigía directamente a Ryanair. Tal y como adelantó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, el Ejecutivo quiere sacar a concurso un contrato para fijar rutas desde la terminal aragonesa que sumaría más de 5 millones de euros. Por ahora, las negociaciones siguen en marcha con otras compañías.

Los cambios en el aeropuerto de Zaragoza

El aeropuerto de Zaragoza no escapa a los cambios de la compañía. En el caso de Palma de Mallorca, se pasará de volar seis días a la semana (L-S) a ninguno a partir del 25 de octubre. La misma suerte sufre el viaje hasta París-Beauvais, que desaparece de la parrilla de vuelos desde el 24 de octubre. Actualmente hay dos frecuencias los viernes y los domingos. Otro vuelo que dice adiós en la temporada de invierno es el de Fez, hasta donde se puede volar dos días a la semana hasta el 23 de octubre.

Santiago, Marrakech y Bruselas mantienen las dos frecuencias semanales aunque cambian de día a partir de noviembre. Actualmente se viaja hasta Galicia los jueves y domingos mientras que desde finales de octubre se volará los lunes y viernes. Mientras, a la preciosa ciudad marroquí podrás viajar lunes y sábado desde noviembre. Por su parte, se volará a la capital de Bélgica los viernes y domingos.

La popular línea a Milán-Bérgamo es otra de las grandes afectadas. Desde Zaragoza salen actualmente cuatro aviones semanales (martes, jueves, sábado y domingo) que pasarán a ser dos en la temporada de invierno (viernes y domingo), días ideales para hacerte una escapada de fin de semana.

Londres es la única línea regular que saldrá beneficiada de esta gran reducción de Ryanair. Durante la temporada de verano se ha podido volar tres días a la semana hasta la capital del Reino Unido. Las frecuencias se mantendrán este mes de septiembre para aumentar a cuatro en octubre. Los días cambiarán a partir de noviembre a martes, jueves, viernes y domingo.