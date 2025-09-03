Siniestralidad en Aragón: ocho personas han perdido la vida en las carreteras este verano

Terminan las vacaciones y con ellas también la gran afluencia de coches en las carreteras aragonesas. Con la Operación Retorno ya concluida, la Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza ha comunicado el balance de siniestralidad en las vías de la comunidad este verano, que deja ocho fallecidos entre el 1 de julio y el 31 de agosto. Son cuatro menos que el año pasado y, además, este verano ha habido 42 personas que han resultado heridas y han tenido que ser hospitalizadas.

Aunque el mes de julio finalizó con 6 personas fallecidas, 3 más que en el mismo mes de 2024 (3), en agosto hubo un importante descenso con 2 víctimas mortales, 7 menos que en el mismo mes del año pasado (9).

Respecto al tipo de vía, este verano ha disminuido el número de fallecidos en autopista y autovía frente a la vía convencional. En julio y agosto el 87,5% de las víctimas mortales se registraron en carreteras convencionales (7) frente al 12,5% en vías de alta ocupación (1).

La colisión frontal y la salida de la vía son el tipo de siniestro que más personas fallecidas han registrado, con 3 fallecidos en ambas tipologías, respectivamente. El factor concurrente con más presencia en dichos siniestros es la distracción.

Según el medio de desplazamiento, destaca el aumento de los fallecidos en vehículos pesados que han pasado de 0 a 3, todos ellos se encontraban dentro de su jornada laboral (en misión). Por el contrario, el número de víctimas mortales que viajaban en turismo ha disminuido con 5 fallecidos menos y, entre los vulnerables, no ha habido que lamentar víctimas mortales este periodo, frente a 3 motoristas fallecidos en verano de 2024

Respecto al grupo de edad, la franja comprendida entre 55 a 64 años es la que mayor número de fallecidos registra, con el 50 por ciento del total de los fallecidos.

En el caso de los dispositivos de seguridad, respecto a las personas fallecidas que se conoce el uso o no de este accesorio, 1 víctima mortal que se desplazaba en turismo no hacía uso del mismo, al igual que en el verano de 2024 que también hubo 1 fallecido sin hacer uso del correspondiente accesorio.

En general, desde del 1 de enero y hasta el pasado 31 de agosto se han contabilizado 33 fallecidos en las carreteras aragonesas, 5 menos que en el mismo período del pasado año, lo que representa un descenso del 15%. El mes con mayor número de fallecidos ha sido julio, con 6 personas fallecidas, seguido de los meses de enero, marzo y junio, con 5 fallecidos cada uno de ello.