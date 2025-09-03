Estas son las nuevas afecciones al tráfico entre Siétamo y Huesca por las obras en la A-22

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa avanzando en la ejecución de las obras del nuevo tramo Siétamo-Huesca de la autovía A-22, en la provincia de Huesca, que cuentan con un presupuesto vigente de 61,5 millones de euros (IVA incluido).

En este contexto, y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, a partir de las 08.00 horas de este jueves, 4 de septiembre, hasta las 13.00 horas del viernes 5 de septiembre, se producirá el desvío del tráfico en la N-240 entre los kilómetros 202,00 y 210,50. Con esto, se liberará la calzada norte de la Ronda Norte de Huesca para ejecutar los trabajos de mezcla asfáltica de rodadura, señalización y juntas de las estructuras.

Como itinerario alternativo, se hará uso de la calzada sur de esta misma Ronda Norte, que ya se encontrará asfaltada; así como de la calzada norte de la autovía en su tramo desde el enlace de Montearagón hasta la altura de la localidad de Quicena, debido a la configuración de los accesos a Huesca.

El desvío quedará señalizado como tramo en obras de acuerdo con la normativa vigente hasta la apertura de la autovía.

Último tramo

Se trata del único tramo pendiente para la culminación de la autovía A-22 entre Lleida y Huesca, concretamente el tramo que conecta el enlace de Siétamo con la capital oscense. Los trabajos acumulan años de retraso. La obra tiene una longitud de 12,76 kilómetros, discurriendo los últimos cuatro como desdoblamiento de la carretera N-240, actual Ronda Norte de Huesca. La velocidad de proyecto es de 120 km/h hasta el km 4,020 y de 100 km/h desde ese punto hasta el final del tramo.

La sección transversal está formada por una doble calzada de dos carriles, cada uno de 3,50 metros, arcenes exteriores de 2,50 metros, interiores de 1 metros, bermas de 1 metro y mediana con una anchura de 10 metros.

El trazado cuenta con un enlace de nueva construcción --enlace de Loporzano--, mientras que otros tres enlaces existentes se adaptan y reordenan --Montearagón, Centro de Ronda Norte y Oeste de Ronda Norte--. En cuanto a tipología, los tres primeros enlaces son de tipo diamante con pesas y el último es un trébol modificado constituido por tres ramales directos y dos lazos.

El tramo cuenta con 16 estructuras proyectadas: viaductos sobre los ríos Botella y Flumen, otras dos estructuras en la duplicación de la Ronda Norte, seis pasos inferiores, dos pasos superiores, un muro de escollera, un muro de hormigón, un muro de suelo reforzado y una pasarela de madera.