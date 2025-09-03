Estos son los únicos 22 municipios aragoneses con más densidad de población que la media de España

El Gobierno de Aragón ha refundado el Observatorio Aragonés de Dinamización Demográfica y Poblacional (OADIDE) con el objetivo de coordinar mejor las políticas transversales dirigidas a combatir la despoblación y el envejecimiento rural. Según el consejero Octavio López, este organismo renovado permitirá analizar y fiscalizar las medidas implementadas por las diferentes consejerías.

La refundación del organismo, presentada este martes, busca abrir el diálogo a entidades económicas y sociales, y su funcionamiento se estructurará en tres grupos de trabajo que incluyen a representantes de las consejerías, las diputaciones y otras entidades locales. El gran reto de coordinación será afrontar una realidad demográfica aragonesa en la que solo 22 municipios tienen una densidad de población superior a la media estatal. Un dato que se complica por el envejecimiento y la dispersión de estos mismos vecinos. De hecho, únicamente la Comarca Central supera los datos estatales de densidad.

El último censo sitúa en 27,85 habitantes por kilómetro cuadrado la media de población aragonesa. Esta cifra es significativamente inferior a la media española, que se calcula en 97 habitantes por kilómetro cuadrado a 1 de julio de 2025. Entre los pocos municipios aragoneses que superan este dato se encuentran Cuarte de Huerva, con una densidad 1.683,1 habitantes por kilómetro cuadrado, Utebo con 1.071,3 y Zaragoza con 709,6.

Otros municipios con alta densidad son Binéfar (401,7 hab./km²), Cadrete (392 hab./km²), La Puebla de Alfindén (382,7 hab./km²), Huesca (339,4 hab./km²), Alagón (306,5 hab./km²) y Pinseque (282,2 hab./km²).

El resto de la lista continúa con densidades superiores a 100 habitantes por kilómetro cuadrado, incluyendo La Joyosa (173,6 hab./km²), Barbastro (163,2 hab./km²), Salillas de Jalón (143,8 hab./km²), La Almunia de Doña Godina (140,4 hab./km²), Grisén (131,8 hab./km²), Calatayud (128,6 hab./km²), Tierz (125,5 hab./km²), Monzón (116,9 hab./km²), Brea de Aragón (113 hab./km²), El Burgo de Ebro (110,4 hab./km²), Nuez de Ebro (110,4 hab./km²) e Illueca (109,5 hab./km²).

Entre estos pueblos de gran densidad sobresale la situación de Maleján, en la comarca del Campo de Borja. En este pueblo viven 279 habitantes y se coloca en la cabeza de la clasificación aragonesa con una densidad de 3.475 habitantes por kilómetro cuadrado. Las razones de este peculiar triunfo tienen que buscarse en su pequeña superficie, pues solo ocupa 0,07 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el municipio con menor extensión de toda la comunidad autónoma.

El consejero ha destacado que el apoyo a los municipios poco poblados se van a mantener apostando por políticas como el Plan de Carreteras, el nuevo mapa de transporte de viajeros, los programas de vivienda rural y un convenio de inversión con las diputaciones provinciales que supone un compromiso de inversión de 64 millones hasta 2028 entre el Ejecutivo aragonés y las tres entidades.

La provincia de Teruel es el territorio que concentra el mayor número de comarcas despobladas. En la parte baja de la lista figuran Gúdar-Javalambre con solo 3,3 habitantes por kilómetro cuadrado, la Sierra de Albarracín con 3,2 y el Maestrazgo con 2,6. Los estudios que analizan los problemas derivados de esta baja densidad comparan la situación de estos territorios con espacios como Mongolia, el interior de Australia o Islandia.

El consejero ha adelantado, además de la reordenación del observatorio, que el Ejecutivo presentará en las próximas semanas el documento Despoblación 360, en el que se detallan los programas desarrollados para atajar este problema.