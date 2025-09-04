Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

25 personas afectadas por un brote de gastroenteritis en una residencia de Huesca

Un técnico de laboratorio analiza unas muestras, en una imagen de archivo. / EL PERIÓDICO

Zaragoza

Cuando todavía está reciente el brote de salmonelosis que se detectó en Barbastro a principios de agosto, el boletín epidemiológico de Salud Pública del Gobierno de Aragón ha notificado este jueves un brote de gastroenteritis aguda en una residencia de la provincia de Huesca. En total, 25 personas se han visto afectadas por esta infección. Se trata de 21 residentes y 4 trabajadores del centro.

Según la información, todos ellos han presentado "sintomatología aguda" de vómitos y diarreas que ceden en 24-48 horas. Salud Pública ha ofrecido las recomendaciones oportunas para la contención del brote.

Por otro lado, el boletín epidemiológico también notifica un brote de sarna (escabiosis) en otra residencia de mayores de la provincia de Huesca, donde hay 7 personas afectadas de 243 expuestos (90 residentes y 153 trabajadores). También en este caso se han ofrecido las recomendaciones de tratamiento, quimioprofilaxis y medidas de limpieza según protocolo, que habrán de realizarse de manera coordinada y simultánea.

