Aragón busca hogares voluntarios para impulsar el programa de acogimiento familiar: "Lo natural es tener un hogar normalizado"

En Aragón no hay ningún menor de seis años bajo la tutela del Gobierno de Aragón viviendo en centros de acogida u organismos sociales. La comunidad es una de las pocas que cumple con este requisito legal y garantiza que todos los niños que se encuentran dentro del sistema de protección por debajo de ese umbral de edad puedan vivir en hogares particulares, al cuidado de una familia de acogida, y no en recursos residenciales. Sin embargo, los voluntarios han descendido de forma significativa en los últimos años y desde el Gobierno de Aragón se está trabajando en una campaña que permita recuperar las cifras del pasado y garantizar la sostenibilidad del sistema.

Como preludio de la campaña, la Plaza del Pilar de Zaragoza se ha llenado este jueves de puertas y felpudos de bienvenida bajo el lema Puertas que abren historias, con las que la Asociación de Acogimientos Familiares de Aragón (ADAFA) quiere llamar la atención sobre los 17.000 niños y niñas que todavía viven en centros residenciales en España y buscar nuevas familias que quieran sumarse al acogimiento.

La iniciativa, celebrada junto a la iglesia de San Juan de los Panetes, ha contado con la participación de la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, responsables del Gobierno de Aragón y miembros de ADAFA, que han recordado que esta medida ofrece a los menores estabilidad, afecto y un hogar normalizado frente a la institucionalización.

El presidente de la entidad en Aragón, Jaime Martínez, ha subrayado que “se necesitan más familias que abran sus puertas a esas historias de niños que necesitan un hogar en un momento complicado de sus vidas”. En este momento la bolsa de hogares en la comunidad cuenta con 83 núcleos familiares, un dato lejano a los 104 con los que se contaban, por ejemplo, en 2023.

"El principal problema es que hay mucho desconocimiento y miedo a enfrentar situaciones complicadas", ha reconocido Martínez antes de remarcar que "hay que intentar que una experiencia de acogimiento no solo sea una experiencia de dificultades, sino gratificante". Por provincias, en Huesca existen 11 familias de acogida, en Teruel 13 y 59 en Zaragoza.

Martínez ha señalado que los menores en un centro residencial están "bien cuidados" y los profesionales "se involucran mucho con ellos", pero asume que la institucionalización "no es lo natural para el desarrollo de una persona". La consejera se ha sumado al llamamiento "a la solidaridad y disposición de familias" recalcando que en todo momento cuentan con el apoyo de la Administración.

De las familias que han mostrado su disposición a acoger en Aragón, 17 están en proceso de valoración. Además, 51 viven en las capitales de provincia y otras 32 en el entorno rural. Además, 15 de ellas tienen una estructura monoparental. Aparte de estas 83 familias, hay otras 34 que -constando como idóneas y habiendo estado activas en la bolsa- tienen suspendido su ofrecimiento, ya sea por circunstancias personales, por estar en un momento de respiro entre acogimientos o por cualquier otra casuística.

El Gobierno de Aragón, en ejercicio de sus competencias en atención a la infancia vulnerable, ha tutelado en todo el año 2024 a 1.804 niños, adolescentes y jóvenes españoles, extranjeros y extranjeros no acompañados.

Martínez ha defendido la variedad de familias que optan a la acogida, todas ellas convencidas de la necesidad de ofrecer un entorno agradable a los menores. "Lo natural es tener referentes claros y vivir en un hogar normalizado. Y eso es lo que precisamente pueden aportar las familias de acogida, esa realidad en la que un niño crece como uno más de la sociedad", ha valorado.