Buenas noticias para los profesores de Secundaria de Aragón: esto es lo que cobrarán por las tutorías a partir de ahora

Un comienzo del curso escolar en Aragón con novedades. El próximo lunes 8 de septiembre se incorporarán los alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria a las aulas y, por tanto, los profesores ya empezarán a impartir sus clases. Y aunque la comunidad sufre un déficit de los mismos, los más de 18.500 que sí comenzarán su actividad docente lo harán con una buena noticia, sobre todo los de ESO: a partir de este año lectivo, comenzarán a cobrar las tutorías.

Así lo ha indicado el Director General de Personal, Formación e Innovación del Ejecutivo autonómico, José María Cabello, quien ha detallado que, por primera vez, los docentes de Secundaria empezarán a cobrar sus tutorías, con un importe de 300 euros al año por docente. Es decir, que a partir de este año lectivo, los profesores de ESO que son tutores recibirán un complemento específico por esta labor.

Esta retribución ya la empezaron a recibir el curso pasado (2024-2025) los maestros de Infantil y Primaria. Pero también ellos verán novedades en su nómina. En marzo del curso pasado, el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón anunció que estos percibirían 300 euros ese año, en lugar de los 600 anuales brutos acordados, y que sería a partir de este curso 2025-2026 cuando empezarían a cobrar la retribución en su totalidad.

Y así lo ha confirmado Cabello este miércoles: desde este año lectivo, cada maestro que sea tutor cobrará los 600 euros brutos anuales por esta tarea.

Esta medida, que se hará realidad este curso escolar, está comprendida en el acuerdo de mejoras salariales y laborales que acordó el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón con las organizaciones sindicales en el mes de mayo de 2024 y en el que, ha subrayado Cabello, continúa trabajando el Gobierno de Aragón a través de actuaciones que se llevarán a cabo hasta 2027 por un valor total de 126 millones de euros.

Este pacto, que fue firmado por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón y el sindicato CSIF en noviembre de 2023, fue posteriormente acordado con el resto de organizaciones sindicales con representación en la mesa sindical CGT, STEA, CCOO y UGT, además de CSIF- en mayo de 2024, lo que hizo que, aunque la medida se estableciera ese mes para los maestros de Infantil y Primaria, se empezara a aplicar para los mismos desde noviembre del año anterior.

En cuanto a horario, Cabello ha confirmado que todos los profesores de Secundaria estarán este curso a 18 horas. Para poder cubrir esta reducción de horarios, y según ha indicado el director general, este curso habrá 400 cupos de docentes más.