Calatayud inicia cuatro días repletos de ocio y tradiciones

Calatayud se sumerge de nuevo en unos días de diversión justo antes de que se acabe el verano para celebrar las Fiestas y Ferias en honor a la Virgen de la Peña, que comienza este jueves y se prolongarán hasta el 8 de septiembre.

Las celebraciones comenzarán esta tarde, a las 20.00 horas, con el inicio de la cabalgata por las calles de la localidad que contará con la participación de diferentes comparsas y grupos de la ciudad, que finalizará con el pregón de inicio de fiestas desde el balcón del ayuntamiento, a cargo de los chicos y chicas del Coro Augusta Bilbilis. Por la noche, habrá discomóvil con Dj y food trucks en la plaza del Fuerte.

Durante la jornada de este viernes tendrá lugar el concurso de habilidad y destrezas con tractor y remolque, el concierto de mayores Ven al Cuplé o la primera salida de la comparsa de gigantes, cabezudos y enanos sogueros. Por la noche, tras el festival de jotas, la orquesta La Misión ofrecerá su show en el recinto ferial, a continuación, la fiesta continúa con diferentes Djs. El 6 de septiembre estará cargado de actos para todos los públicos, desde actividades infantiles hasta el concierto de Huecco pasando por el recital de jotas a cargo del Grupo de Jotas Virgen de la Peña.

Por su parte, el domingo 7, se empezará a preparar los actos para el día de la festividad con la ofrenda floral y de frutos. A lo largo del día, también se podrán disfrutar de numerosos actos, y por la noche tendrá lugar el espectáculo de fuegos artificiales y el concierto de Los 80 Principales, que harán un repaso a esta década tan movida.

El 8 de septiembre, día de la Virgen de la Peña, tendrán lugar los actos religiosos, que comenzarán con una misa solemne en su honor, una concentración de trajes regionales y a las 20.00 horas prosesionará el Rosario de Cristal, una manifestación cultural y de fe con pasos y faroles de gran vistosidad y que está declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón. Fue el primero que se creó en la comunidad de estas características.

Como novedad este 2025, los más pequeños podrán estrenar el tragachicos de La Dolores. Además, como cada año, el cuadernillo del programa de fiestas está dedicado a alguna entidad, efeméride o persona y este 2025 el protagonista es el Cuerpo Nacional de Policía con motivo de sus 100 años de presencia en Calatayud. A través de sus páginas, varios agentes explican su historia y actividad en la capital bilbilitana.

41 Feria de Muestras

Dentro de la programación destaca la 41ª Feria de Muestras de Calatayud con más de 60 expositores. Del 5 al 8 de septiembre y en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, numerosas empresas de una gran variedad de sectores expondrán sus productos y servicios. Además, al igual que el año pasado tras el éxito cosechado, los visitantes podrán disfrutar de diferentes actividades para todos los públicos, como charlas, talleres infantiles, degustaciones o catas de vino.