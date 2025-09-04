La CHE abre expediente sancionador por el "destrozo ambiental" del Ésera para la telecabina de Benasque
Las entidades ecologistas aseguran que la infraestructura ocupa una zona inundable y de flujo preferente del río
Las obras en el río Ésera en Benasque, cuya finalidad es mitigar los daños y la vulnerabilidad del casco histórico en los episodios de inundación, están produciendo "una fuerte degradación de su estado ecológico" según denuncian las entidades ecologistas. Por esta razón, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), ha procedido a abrir un expediente sancionador a los promotores de estas acciones tras analizar los recursos presentados por la Plataforma en Defensa de las Montañas y otras entidades.
Los trabajos, iniciados en el mes de agosto por parte del Ayuntamiento de Benasque y el Instituto Aragonés de Agua (IAA), buscan adecuar el cauce del Ésera a su paso por Benasque para que encaje en el proyecto de la telecabina que llevará a los visitantes a Cerler. Esta instalación se pretende construir en una zona inundable y de flujo preferente del río, según explican.
"Las obras de este expediente sancionador son acometidas con dinero público (más de un millón de euros de los presupuestos del Gobierno de Aragón) y para permitir la construcción de la absurda e inútil telecabina, que se proyecta en una zona inundable para poder así proceder a su recalificación urbanística y que algunos puedan sacar beneficio económico propio a costa del dinero público y de aumentar el riesgo social ante futuras inundaciones", lamentan desde la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón.
Con el expediente iniciado por la CHE los contrarios a la instalación confían en que todo el proyecto "se paralice hasta que se resuelva la sanción y se analicen sus consecuencias". La telecabina, cuya puesta en marcha está prevista para el comienzo de la temporada 2026-2027, tendrá un trazado de 1.990 metros de longitud con un desnivel del 20%.
