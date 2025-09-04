Las claves de la vuelta al cole en Aragón: becas, profesores, rutas de transporte, aulas rurales y FP

Muchos son los recursos, tanto humanos como materiales, que a partir del próximo lunes se van a poner en marcha en Aragón. El inicio escolar marca, sin duda, el fin de las vacaciones y la vuelta a la rutina de las familias en un curso que empezará con 153.638 escolares (99.566 del segundo ciclo de Educación Infantil y de Primaria, y 54.072 de Educación Secundaria Obligatoria) en la comunidad. Estas son las claves de la vuelta al cole en Aragón:

1.¿Hay más o menos alumnos?

Este curso, 8.845 niños de 3 años se incorporan por primera vez al sistema educativo. Vuelve a apreciarse el descenso de la natalidad en la comunidad, tras el repunte aislado de 2024, ya que son 281 menos que el año anterior.

2.¿Cuántas rutas de transporte habrá?

El curso arrancará también con 660 rutas de transporte para garantizar el derecho a la educación de los alumnos que viven en el territorio, tras un esfuerzo "ingente" en el medio rural por los problemas que vive el sector en cuanto a falta de vehículos y conductores, que cada año se agudiza más. En total, se transportará a más de 14.100 alumnos.

3.¿Cuántas becas de comedor se van a conceder?

El Departamento de Educación destina 14,1 millones a becas y material curricular, de las que serán beneficiarios al menos más de 21.000 alumnos. También sigue potenciando el banco de libros, que está presente en más de 430 centros. Este curso se estima que llegará a más de 65.000 estudiantes, con un presupuesto de 1,9 millones por parte del Ejecutivo autonómico.

4.¿Hay medidas de conciliación?

La consejería crítica el "recorte" del 25% por parte del Ministerio de Igualdad en el Programa Corresponsables, que supone un servicio de madrugadores para los más pequeños y para favorecer la conciliación de las familias. El departamento indica que esa reducción dejar "sin margen" a las comunidad, pero Aragón "está optimizando los recursos para seguir llegando al mayor número posible de familias. De los 6,5 millones que financiaban el programa, este año se reciben apenas 4,8", indica.

Por ello, se han priorizado las etapas de Infantil, Primaria y Educación Especial, por la edad del alumnado, y las aulas de mañana frente a las de tarde, que es cuando hay mayores opciones de conciliación. "El servicio seguirá siendo completamente gratuito paras las familias vulnerables", añaden.

5.Escuela rural y aulas de 0-3 años

Este curso, en Aragón se mantienen 72 centros con menos de diez alumnos, incluso alaguno con dos, como el caso de Alquezar (Huesca).

También para favorecer la conciliación, este curso se estrenan 8 aulas de 2 años en Plan, Pomar de Cinca, Ontiñena, Albalate de Cinca, Utrillas, Caminreal, Casetas y Sobradiel.

Además, 826 alumnos acudirán a alguna de las 11 Escuelas Infantiles del Gobierno de Aragón, cuya renovación ha alcanzado este curso a las de Aragón y Monsalud, con una inversión de 3,6 millones. Y el Ejecutivo ayudará a entidades locales a financiar 166 escuelas infantiles por todo el territorio, con más de 8,8 millones, tras la apertura de 7 nuevas en Benasque, La Espuña, Burbáguena, Castellote, Miralmbel, Orihuela del Tremedal y Miedes

6.¿Qué centros estrenan instalaciones?

En cuanto a infraestructuras, este septiembre entra en servicio, por ejemplo, la primera fase de primaria en el CPI Ana María Navales, tras una inversión de 4,8 millones.

Loa alumnos del CPI Zaragoza Sur también estrenan 8 unidades de ESO y el resto –cuatro más- estarán disponibles antes de que acabe el año. En esta zona sur de la capital aragonesa, han empezado ya los trabajos para la segunda fase del aulario del CPI Parque Venecia (3,6 millones) y está también iniciada la nueva pista deportiva en el Valdespartera III.

Asimismo, los niños de las escuelas infantiles de Aragón y Monsalud podrán disfrutar desde este septiembre de unas instalaciones totalmente renovadas (3,6 millones). Por otra parte, durante el verano, se han ejecutado las obras para instalar cocinas en una decena de centros.

Entre las nuevas actuaciones más inminentes, va a comenzar antes de que acabe el año la ampliación del IES Rodanas de Épila para los ciclos de FP (más de 5 millones), tras la sustitución de la caldera del centro y la renovación de la instalación eléctrica.

Por su parte, en Huesca, se iniciarán también las obras para ampliar el aulario de infantil del CEIP Pedro J. Rubio, con una inversión superior a los 328.000 euros. Y se llevará adelante la demandada ampliación del CRA Montearagón, de Chimillas, con una inversión superior a los 600.000 euros.

En Teruel, por su parte, arrancarán este mes de septiembre las obras de la segunda fase del aulario de FP del CPIFP Bajo Aragón de Alcañiz, por un importe superior a los 1,6 millones de euros, con la previsión de acabar los trabajos en verano de 2026. Para octubre, está prevista la conclusión también del nuevo aulario de FP del IES Salvador Victoria de Monreal del Campo, con una inversión cercana al millón de euros.

Y también en esa fecha, se prevé arrancar las obras para la cocina in situ del CEIP Ensanche, que dará servicio igualmente a los centros Miguel Vallés y Pierres Vedel, por casi medio millón de euros. Para diciembre, estarán listos los nuevos espacios para las nuevas aulas de dos años en Caminreal y Utrillas.

7.Bachillerato y FP

Respecto a las cifras de escolarización en etapas postobligatorias, el nuevo curso mantiene las tendencias de años anteriores. En Bachillerato, el 10 de septiembre volverán a las aulas 14.327 alumnos, con un ligero repunte de 400 estudiantes. De ellos, 6.811 cursarán el de Ciencia y Tecnología; 6.605 el de Humanidades y Ciencias Sociales; 825 el de Artes y 86 el Bachillerato General.

La Formación Profesional, cuyas clases se iniciarán el 11 de septiembre, continua al alza. Con la matriculación aún abierta –no se han contabilizado aún los alumnos de ciclos virtuales y semipresenciales, así como los cursos de especialización- y pendientes aún de adjudicaciones de mejora, ya hay casi mil matriculados más que el año pasado en estas fechas en grados básicos (3.160), medios (10.161) y superiores (10.347) en modalidad presencial. Este año se han puesto en marcha 27 nuevos ciclos.

8.¿Cuántos profesores se van a contratar?

Este curso habrá 400 cupos de docentes más en las aulas. De hecho, se estima que se podrían superar de media las 21.000 nóminas. Además, todos los docentes de Secundaria estarán a 18 horas y comenzarán a cobrar por las tutorías.

También se ha previsto la incorporación a las aulas del mayor número hasta ahora de auxiliares de educación especial y profesionales sanitarios. "Serán más de 800 en septiembre y aún habrá capacidad y crédito para contratar más en función de las necesidades que se vayan produciendo a lo largo del curso", recalca Educación.