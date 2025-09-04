El colegio Soledad Puértolas de Zaragoza iniciará el curso con protestas: "Se han olvidado de nosotros"

Será una imagen, la de familias, alumnos y docentes concentrados a las puertas del centro, la que marcará el inicio de curso en el colegio Soledad Puértolas de Zaragoza. Así lo han comunicado este jueves desde la Ampa (Asociación de Madres y Padres de Alumnos): el lunes 8 de septiembre, primer día de la vuelta al cole en Aragón, habrá una protesta a las 8.45 horas. El objetivo es denunciar que no "saben nada" del edificio de Secundaria que, aseguran desde la Ampa, el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón les prometió que estaría licitado el pasado abril. "Queremos visibilizar que se han olvidado de nosotros”, comparte Sandra Adell, la presidenta de la asociación.

Según explica Adell, desde Educación les informaron de que se había elaborado un anteproyecto del edificio y que ya se trabajaba en el proyecto con el fin de licitar el mismo en abril de 2025. Pero no saben nada más. "Llevamos desde mayo enviando correos semanales a Manuel Magdaleno (secretario general técnico del departamento), tanto familias como equipo directivo, y no nos contestan", denuncia Adell.

La presidenta de la Ampa concreta que ya son cerca de 50 alumnos de ESO los que no tienen aulas y deberán recibir sus clases en el edificio de Primaria. “Estrenamos 2º de ESO este curso con una vía en la que habrá cerca de 25 estudiantes, y en 1º de ESO hay otra con unos 20 o 22 alumnos”, apunta, y añade: “El año que viene no, pero el siguiente habrá hasta 4º de ESO y si seguimos así el colegio no estará construido y tendremos que tirar de barracones”.

Con la protesta, la imagen de estreno de curso en el CEIP Soledad Puértolas será muy distinta a la de hace justo un año, cuando la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, se desplazó al centro para estrenar el nuevo edificio de Primaria con el que se sumaban 12 nuevas aulas tras una inversión de 2,5 millones y en el que el curso pasado recibió clase también el primer grupo de ESO.

Esta fue la segunda fase de unas obras que, como ya recordó entonces Hernández, no habían llegado a su final porque desde el Departamento de Educación y la Gerencia de Infraestructuras continuaba el plan de ampliación que recogía el proyecto y trabajos para un futuro aulario de Secundaria, el mismo por el que ahora claman las familias.

Por eso, es a los tiempos y a la "planificación" a lo que se acogen desde la Consejería de Educación ante la protesta del lunes. "No entendemos esa presión ante compromisos de planificación que tenemos claros", ha apuntado Hernández, que ha llamado a la “tranquilidad” y ha asegurado que el centro “tendrá las aulas y una solución temprano”.

Pero el Soledad Puértolas no quiere que se olviden de ellos y para lograrlo y "hacer ruido", han animado a las familias, a los docentes y a los alumnos a que el lunes se sumen a la concentración convocada 15 minutos antes de que comiencen las clases. "Os animamos a todos y a todas quienes podáis a uniros a dicha protesta -clama su comunicado-. Queremos que nos oigan y también que nos informen sobre el estado de sus promesas”.