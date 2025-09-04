La compraventa de viviendas en Aragón crece un 20,6% y ya roza máximos históricos pese al incremento de precios

La elevadísima demanda de vivienda sigue dejándose notar en el mercado aragonés, que registró 4.658 operaciones de compraventa solo entre abril y junio, una cifra que solo supera el tercer trimestre de 2007, en la previa del estallido de la burbuja inmobiliaria. Este es uno de los principales datos que se extraen del último Informe del Mercado Inmobiliario de Aragón, elaborado por la cátedra homónima de la Universidad de Zaragoza y que ha sido presentado este jueves en Ibercaja.

Esas más de 4.500 operaciones suponen un crecimiento interanual del 20,6% respecto al mismo trimestre de 2024. Y eso que, en relación al principio del curso (enero-marzo), las compraventas descendieron ligeramente en un 3,8%. Los promotores incluso se atreven a hablar de "cierta ansia de los clientes ante la escasez de producto", debido a la evidente descompensación entre la oferta y la demanda actual. Y la tendencia, añaden, es la de que el apetito siga creciendo pese a la tendencia alcista de los precios, que va a seguir así y que ya suma 10 años consecutivos en esa línea.

La vivienda usada sigue liderando el ranquin, con 3.793 operaciones en ese segundo trimestre del año, un 81% del total. Es decir, ocho de cada diez compraventas son para pisos de segunda mano. Es en este punto donde se encuentra uno de los mayores retos para el sector inmobiliario, ya que la última directiva europea de 2024 establece que, a partir de 2030, solo podrán estar en el mercado las viviendas que estén en edificios con una calificación energética mínima 'E'. En 2033, se endurecerá aún más y no podrán salir si no son, mínimo, 'D'.

Teniendo en cuenta el peso de los pisos usados en la oferta actual, ya de por sí mermada, desde el sector reclaman una "prórroga", una transposición, que dé más tiempo a los propietarios para rehabilitar sus inmuebles. Algo que, por cierto, no podrán hacer sin ayudas públicas, prácticas que se están llevando a cabo ya en Zaragoza pero que al ritmo actual hacen imposible cubrir todo el parque en el próximo lustro. Según un informe, en 2033 el 79% de las viviendas aragonesas se quedarán fuera del mercado.

Precio y provincias

De vuelta a la situación actual del mercado aragonés de la vivienda, los precios siguen repuntando. En estos momentos, el metro cuadrado para la vivienda nueva se sitúa en 2.070 euros, con 1.539 euros en las de segunda mano. La media agregada se queda en 1.636 euros por metro cuadrado, con una subida del 1,8% en el segundo trimestre del año, con el precio más alto desde principios de 2012. A ese respecto, el crecimiento interanual ha sido del 7,2%.

En cuanto a la distribución geográfica de estas operaciones, la provincia de Zaragoza, alentada por su capital, sigue llevándose el mayor trozo del pastel. Así las cosas, de las 18.126 compraventas que se han producido en la comunidad en el último año, 12.842 se han producido en la provincia zaragozana, una cuota de mercado del 70,8%.

De hecho, solo en Zaragoza capital se han producido 8.716. Es decir, casi una de cada dos compraventas en Aragón se han ejecutado ahí. La provincia de Huesca, por su parte, se queda con un 20,3% del mercado (3.678 compraventas) y Teruel con el 8,9% restante, con 1.606 operaciones en los últimos doce meses.

Ritmo vertiginoso

El informe ha sido presentado por Luis Fabra, director de la cátedra universitaria, junto a Jorge Aguerri (Ibercaja), Fernando Baena (Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón), Fernando Montón (Plaza 14), Fernando Used (Ingennus) y Miguel Ángel Loriente (Colegio de Registradores de Aragón).

En su análisis, los expertos coinciden en que la demanda sigue creciendo, primero, por la expectativa del aumento de precios, que lleva a los clientes a elegir más rápido de lo habitual; así como por el "soporte de la financiació hipotecaria", con un descenso de los tipos de interés.

En este último trimestre, la media fue del 2,93%, con un tipo fijo del 2,97% y uno variable del 2,84%. A este respecto, Aguerri ha subrayado que, pese a la posible subida del interés desde el Banco Central Europeo, en su opinión "seguirán estables", aunque en ningún caso descendiendo del 2%.

Sea como fuere, una hipotética subida provocaría, por cuestiones obvias, un frenazo al vertiginoso ritmo actual, que está dejando un año que sorprende incluso a los propios promotores, que ya hablan de márgenes superiores a los obtenidos durante todo el pasado 2024 solo en los primeros seis meses de este año, superando ya el volumen de clientes.