La estudiante oscense Valeria Corrales, única española entre los diez finalistas del Global Student Prize

La oscense ha sido elegida entre casi 11.000 candidaturas y nominaciones de 148 países

La estudiante Valeria Corrales, en una imagen de archivo. / Princesa de Girona

El Periódico de Aragón

La estudiante Valeria Corrales, de Huesca, es una de las 10 finalistas del Chegg.org Global Student Prize 2025, premio anual de 100.000 dólares que se otorga a un estudiante excepcional que haya tenido un impacto significativo en el aprendizaje, la vida de sus compañeros y la sociedad en general. La oscense ha sido elegida entre casi 11.000 candidaturas y nominaciones de 148 países.

Valeria Corrales, de 16 años, cofundó a los 9 años ValPat STEAM, un canal de YouTube que ofrece educación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) gratuita para estudiantes de habla hispana. Con más de 235.000 suscriptores en la actualidad, la plataforma apoya a niños, padres y docentes de España y América Latina, especialmente en comunidades remotas o con pocos recursos.

Durante el confinamiento por la covid-19 retransmitió clases STEM en directo durante 100 días consecutivos, llegando a miles de estudiantes en aislamiento y en la actualidad estudia por internet en el colegio americano Pearson Online Academy, mantiene un expediente académico con todo sobresalientes, y ha ofrecido más de 50 charlas públicas.

Según ha informado Cheg.org, ha sido reconocida como Changemaker por Forbes España, Mary Kay STEM Scholar y finalista de los Premios Princesa de Girona y ha colaborado con Unesco, Meta, Google y Xiaomi, utilizando su voz para reducir la brecha de género en el ámbito tecnológico y llevar contenido STEM de calidad a jóvenes de todo el mundo.

Su próxima meta es lanzar una plataforma global gratuita de aprendizaje para estudiantes y docentes, partiendo del éxito orgánico de su canal.

Las candidaturas y nominaciones de este año para el Global Student Prize, abierto a todos los estudiantes de al menos 16 años, se abrieron 19 de febrero y se cerraron 27 de abril de 2025. Los estudiantes son evaluados por su rendimiento académico, el impacto en sus compañeros, cómo marcan la diferencia en sus comunidades y más allá, su capacidad para superar obstáculos, su creatividad e innovación, y su rol como ciudadanos globales.

La ganadora del año pasado fue Ángela Elena Olazarán Laureano, de 18 años, quien ayudó a crear Ixtlilton, un asistente médico virtual basado en inteligencia artificial capaz de diagnosticar 21 enfermedades mediante una serie de preguntas

