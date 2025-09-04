Europa selecciona y financia con 1,5 millones las investigaciones de dos jóvenes aragonesas

El talento joven investigador de la Universidad de Zaragoza (UZ) ha destacado por partida doble en una de las convocatorias de excelencia a nivel internacional, la prestigiosa Starting Grant del Consejo Europeo de Investigación (ERC). Así, han resultado seleccionados los proyectos de la profesora e investigadora del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A), Ana Serrano, y la investigadora del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA, CSIC-Unizar), María Sancho.

A lo largo de cinco años y con una financiación de 1,5 millones por proyecto, ambas científicas desarrollarán investigación disruptiva y de excelencia, capitaneando sus propios equipos de investigación, mediante la contratación de personal científico.

Serrano trabajará para transformar las tecnologías inmersivas, con condiciones realistas, más cercanas a su uso en aplicaciones como la telemedicina, la formación de cirujanos y pilotos, la industria aeroespacial, la conservación del patrimonio cultural o la educación. Por su parte, María Sancho buscará descifrar y rediseñar la identidad de la superficie de los nanomateriales y de las vesículas extracelulares para maximizar el transporte de nanoterapias hasta las células tumorales y en particular, a las metástasis.

El Consejo Europeo de Investigación financia y apoya a excelentes investigadores e investigadoras y sus equipos con el objetivo de perseguir innovaciones de alto riesgo y de alto beneficio en cualquier campo de investigación. La excelencia científica es el único criterio de evaluación en la concesión de sus ayudas ERC, en sus distintas categorías, con el fin de que la investigación financiada conduzca a avances significativos en las fronteras del conocimiento.

En concreto, las Starting Grant van dirigidas a investigadores e investigadoras con talento, en los inicios de su carrera investigadora, que ya hayan realizado un excelente trabajo, con potencial para convertirse en una persona líder de investigación. Con esta nueva concesión, la Universidad de Zaragoza pasa de 20 a 22 proyectos ERC desde el año 2009.

Los proyectos, en detalle

Ana Serrano podrá desarrollar el proyecto PROXIE (Perceptual Realities: Optimizing XR through Perceptually-Informed Experiences). Gracias a esta financiación, dotada con 1,5 millones de euros durante cinco años, se incorporarán al proyecto cuatro investigadores predoctorales, dos investigadores posdoctorales y un técnico de laboratorio.

El proyecto PROXIE busca entender cómo las personas percibimos e interactuamos con entornos inmersivos de realidad virtual, aumentada y mixta (XR) en condiciones realistas, más cercanas a su uso en aplicaciones como la telemedicina, la formación de cirujanos y pilotos, la industria aeroespacial, la conservación del patrimonio cultural o la educación.

"Si un cirujano en entrenamiento utiliza unas gafas de realidad virtual, PROXIE permitirá que el sistema "sepa" en qué parte de la escena está poniendo realmente su atención. Con esa información, la simulación puede concentrar los recursos gráficos en esa zona, mostrar detalles relevantes y reducir lo innecesario. El resultado es una experiencia más realista, menos cansada y que mejora la precisión del aprendizaje", ha expresado Serrano.

"La concesión de este proyecto supone una oportunidad única para consolidar mi trayectoria investigadora y seguir fortaleciendo nuestro equipo en Zaragoza", ha afirmado Ana Serrano.

En el caso de Sancho, su proyecto es SEVEN --Screening metastasis targeting properties of Extracellular Vesicle's biomolecular corona for Engineering therapeutic biomimetic Nanoparticles--, que pretende identificar los cambios que se originan en la superficie de los nanomateriales cuando son puestos en contacto con fluidos biológicos y que dificultan su transporte a las células tumorales diana. Es decir, identificar las características y las biomoléculas que se "pegan" a la superficie de las nanopartículas, responsables del fenómeno conocido como "corona biomolecular".

Además, se prevé la contratación de 3 estudiantes de doctorado, dos investigadores postdoctorales y un técnico de laboratorio.

"Pasamos mucho tiempo en el laboratorio diseñando complejas nanopartículas terapéuticas. Sin embargo, cuando éstas son puestas en contacto con un medio biológico las propiedades que habíamos diseñado cuidando hasta el más mínimo detalle, lamentablemente habían cambiado por completo", ha apuntado María Sancho. "Esto es causado principalmente por la formación de un fenómeno conocido como "corona de biomoléculas" que se forman en la superficie de los fármacos, terapias y nanopartículas formando una especie de "corona" o "capa" de diferentes moléculas que se "pegan" a su superficie cambiando drásticamente su identidad", ha indicado..

"Estas ayudas ERC Starting son una oportunidad excepcional para jóvenes investigadores porque proporcionan medios técnicos y humanos para plantear nuevas ideas e hipótesis y poder llevarlas a cabo en el laboratorio", ha recalcado.