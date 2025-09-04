Falta de docentes: Aragón ofrecerá desde este mes la posibilidad de impartir clase sin el máster de Profesorado
Educación adopta esta medida ante una "situación de emergencia" en un curso que comenzará el próximo lunes con más de 153.600 alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria
El curso escolar empieza la próxima semana en Aragón y lo hace con un déficit de docentes que arrastra de un tiempo a esta parte y que también se ha dejado notar en otras comunidades autónomas. Como medida extraordinaria, y ante una situación que el Director General de Personal, Formación e Innovación del Ejectuivo autonómico, José María Cabello, ha definido como "de emergencia", el Departamento de Educación que dirige Tomasa Hernández ofrecerá la posibilidad de impartir clase a quienes todavía no hayan terminado el máster del profesorado desde mitad de este mes de septiembre.
Esta medida ya se puso en marcha a final del curso pasado en Aragón, cuando alumnos del máster se incorporaron a las aulas aragonesas. Este curso, ante el déficit de docentes, la medida se aplicará antes, según ha indicado Cabello este jueves, quien también ha recordado que desde el Departamento de Educación ha realizado una petición al Ministerio para que los maestros de Primaria puedan impartir clase de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas en 1º y 2º de ESO.
Toda una serie de medidas para que el curso, que comenzará el próximo lunes 8 de septiembre para Infantil, Primaria y Secundaria con más de 150.600 alumnos (153.638 en concreto) se desarrolle con el menor déficit posible. En concreto, se incorporarán a las aulas 99.566 de Infantil (3-6 años) y de Primaria, y 54.072 de ESO.
