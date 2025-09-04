Familia numerosa y familia de acogida en Aragón: "Cada día que pasa es beneficioso para todos"

Verónica y Diego tienen tres hijos biológicos. Y querían tener más. Por eso decidieron sumarse al programa de acogida del Gobierno de Aragón para recibir en su casa a menores de seis años que se encuentran en los Servicios Sociales de la comunidad. Una decisión que no les cambió la vida, simplemente la mejoró. Así lo explican en el acto organizado en la plaza del Pilar de Zaragoza con el lema Puertas que abren historias, organizado por la Asociación de Acogimientos Familiares de Aragón (ADAFA).

"Son como si fueran nuestros hijos", explican sobre Paula y Derek, una de tres años y otro de cinco meses, que se han sumado a su familia de forma temporal para evitar que pasen su infancia en centros de acogida. "En realidad es un regalo para todos, pues cada día que pasa es beneficioso", señalan. La convivencia en la casa con sus otros hijos de diez, ocho y cinco años es excelente. "El proceso de integración es total, ellos lo viven como si fuera parte de la familia", asegura Verónica. Cuando se planteó la posibilidad de iniciar estos procesos de acogida no tuvieron muchas dudas, pues les permitía extender su núcleo familiar.

"Yo soy maestra y he vivido como experiencia propia lo que supone estar con alumnos que vienen de entornos complicados", explica. En las aulas fue consciente de la vulnerabilidad de la infancia cuando existen problemas en su entorno más cercano, de su relación con los servicios sociales y sobre las separaciones forzosas a las que se tiene que recurrir en ocasiones. "Si la gente conociera estas cosas habría más familias en las listas de espera", señala.

Los menores de seis años que son trasladados a familias de acogida proceden de núcleos con complicaciones, por falta de atención o razones diversas. En cada caso, la relación de los chavales con sus progenitores biológicos es diferente, pues pueden mantener el contacto cada cierto tiempo si así lo estima los Servicios Sociales. Es el caso de la bebé que ahora vive con Diego y Verónica.

En el caso de las acogidas temporales, con una duración máxima de dos años, el fin de la convivencia suele ser complicada. En estos casos la salida de los niños de la casa de acogida se produce porque llega una adopción permanente, sea por algún familiar lejano o por otra familia que lo desea.

La familia de Verónica y Diego ya ha pasado por el momento de despedirse de un niño con el que han convivido. Y saben que no les queda mucho tiempo para decirle adiós a Paula. "Sabemos que es un proceso doloroso", indican. Es el momento de hablar "sobre todas las cosas buenas que se han vivido" y tratar de rescatar todo lo positivo que se ha recibido hasta el momento de la despedida. "Somos conscientes de que estamos participando en un servicio y sabemos que es una función muy necesaria dicen", dicen.

Felpudos de bienvenida

Por ese motivo han compartido durante todo este jueves con los zaragozanos sus experiencias como familia de acogida en un acto en la plaza de San Juan de los Panetes. El objetivo es animar a más personas a dar el paso de abrir las puertas de sus hogares a los menores que lo necesitan. Para eso han llenado el espacio de puertas abiertas y felpudos de bienvenida, han puesto a disposición de los vecinos códigos QR con testimonios personales y han invitado a los paseantes a escuchar sus historias en un espacio decorado como el salón de una casa.

La Asociación de Acogimientos Familiares de Aragón (ADAFA) ha recordado que, en la actualidad, sus asociados atienden en Aragón a 35 menores hasta los doce años y han celebrado que la comunidad es, junto a Cantabria, la única que garantiza que todos los tutelados menores de seis años vivan en hogares y no en instituciones.

La experiencia de la familia de Diego y Verónica, del barrio de la Jota, es tremendamente positiva, según han explicado a los visitantes. Aunque eso sí, en ocasiones echan en falta "más información" por parte de los Servicios Sociales sobre todo sobre los protocolos en los que están inmersos o cuando se dilatan los propios procesos de adopción. "Los más perjudicados en estos casos son los niños", dicen. Una molestia que en el fondo no empaña semanas de convivencia liberadora.