El invento aragonés contra los incendios que deja sin palabras a Pablo Motos en 'El Hormiguero'
La demostración en plató alucinó al presentador y a los invitados, el futbolista Joaquín y su mujer
Los incendios devastadores que han asolado el noroeste de España durante el mes de agosto han sido protagonistas en el programa de 'El Hormiguero' de este lunes, donde el invento de un aragonés para combatir el fuego dejó boquiabiertos a Pablo Motos y a sus invitados, el exfutbolista Joaquín y su mujer.
Tras realizar la habitual entrevista, el presentador dio paso a las distintas secciones de sus colaboradores en la que ha destacado especialmente la que ha presentado Marron con demostración de Ecofire, un producto utilizado en la extinción de incendios forestales en Aragón que se ha hecho especialmente popular por tratarse de un producto 100% ecológico que no solo apaga el fuego sino que evita que vuelva a reavivarse.
El inventor altoaragonés, César Sallén, creador de Ecofire, ha vuelto al programa de Antena 3 para demostrar como su producto es infalible contra las llamas y ha destacado cómo la Diputación Provincial de Huesca es pionera en su utilización para apagar y prevenir incendios.
La demostración
Según explicó Sallén, la DPH -presidida por Isaac Claver--, junto con la empresa y los bomberos, ha participado en el desarrollo de un remolque capaz de transportar 600 litros de Ecofire, equipado con una motobomba y una manguera. Este dispositivo se ha distribuido a todos los pueblos de montaña a los que los bomberos no pueden llegar en menos de 30 minutos, de modo que cuentan con un recurso inmediato para actuar frente a un incendio.
A continuación, se realizó en plató una demostración del funcionamiento de Ecofire. Para ello se prendió un metro cuadrado de materiales que simulaban un incendio real, sobre los que Sallén arrojó el producto, logrando sofocar las llamas al instante. "Esto es lo más importante --ha recordado el de Binéfar-- con este producto el 'efecto rebrote' no existe porque lo que mojamos con Ecofire se queda protegido del fuego y ahora ya no lo podemos volver a encender".
La demostración dejó a los presentes boquiabiertos. Joaquín y su mujer no ocultaron su asombro y calificaron el invento de "una pasada". Por su parte, Pablo Motos cerró el espacio destacando la eficacia del producto. "Aquí queda la idea y aquí queda la demostración", concluyó.
