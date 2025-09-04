Lío en Mosqueruela por la contratación de una asesoría externa con sede en Cuenca

El contrato suscrito por parte del Ayuntamiento de Mosqueruela (Teruel) con una asesoría externa, con sede en Cuenca, para asistir al equipo de gobierno en el proceso de despliegue de renovables en el municipio ha generado el caos entre dos grupos municipales: Teruel Existe y PSOE.

De inicio, Teruel Existe ha exigido la anulación del contrato por el cual, según han indicado, esta empresa se queda con el 15% del dinero que se recaude por los impuestos municipales a las renovables, con una factura que asciende a 105.000 euros. El concejal de Teruel Existe Joaquín Gargallo pidió esta anulación en el pleno celebrado este miércoles, donde el equipo de Gobierno planteaba una ampliación del crédito presupuestario para hacer frente a dicha factura.

Teruel Existe ha llegado incluso a pedir la dimisión de la alcaldesa, Alba Lucea, del PSOE. El concejal ha apuntado a la "irregularidad de toda la operación" y ha advertido "premeditación" en el proceso tras descubrir "que existe un contrato del ayuntamiento con esta empresa de Cuenca, fechado en el 2021, por la cantidad de 14.999,99% (más iva), a la que se contrata para asesorar en la modificación en los impuestos y tasas del ayuntamiento", cuando la normativa de contratación pública fija en 15.000 euros el límite para poder contratar directamente.

En este sentido, ha señalado además que, con antelación, el consistorio "modificó el umbral de contratación directa que estaba fijado en las ordenanzas municipales en 3.000 euros", para elevarlo hasta los 15.000 mencionados, impidiendo de este modo la libre concurrencia competitiva y obtener el mejor precio para los servicios.

Teruel Existe ha advertido que acudirán al Tribunal de Cuentas para denunciar "esta irregularidad", además de reclamar por la vía administrativa y, si procede, por la jurisdicción contencioso-administrativa. "Nosotros vemos claramente un posible caso de prevaricación administrativa y de malversación de dinero público", ha sostenido Gargallo, quien ha agregado que "además se ve una clara intencionalidad por los hechos cronológicos"

El PSOE defiende la legalidad

Horas después, el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Mosqueruela (Teruel) ha salido al paso de las acusaciones y ha defendido la legalidad y transparencia del contrato.

Los socialistas, que aseguran ya ofrecieron explicaciones en el último pleno, reiteran que la factura por los servicios de asesoramiento de energías renovables, por valor de 104.000 euros, "responde a un contrato que se formalizó en noviembre de 2023, y que responde a la labor de acompañamiento y asesoría que esta empresa ha realizado para el consistorio en las reuniones mantenidas hasta la fecha con la empresa promotora del despliegue de energías renovables en el término municipal".

Una asistencia al equipo de gobierno que entienden "necesaria" para hacer frente a unas tramitaciones "que no son sencillas y que aumentan sobradamente el volumen de trabajo de las oficinas municipales, con el objetivo de percibir mayores ingresos y, por lo tanto, garantizar un mayor beneficio en todo este proceso".

Por ello, el grupo socialista lamenta que Gargallo "vuelva a tergiversar la realidad con argumentos tan manidos como repetitivos, vertiendo acusaciones sin ningún sentido sobre un contrato legal al que se le ha dado toda la publicidad desde el momento de su formalización y sobre el que nunca nos hemos negado a dar todo tipo de explicaciones", trasladan.

Apuntan que la actitud de Gargallo "no es nueva" porque "desde el comienzo de la legislatura ha amenazado recurrentemente tanto a la alcaldesa socialista, Alba Lucea, como a los demás concejales del equipo de gobierno con llevarnos a los tribunales y presentar denuncias de prevaricación o de abuso de poder".

Por todo ello, los concejales socialistas en el Ayuntamiento de Mosqueruela aseguran no querer "entrar al juego" del concejal de Teruel Existe, al que acusan de "estar abonado al aspaviento y a la polémica", como también sus socios. Así, se ofrecen a ampliar las explicaciones que resulten necesarias ante los vecinos. Para ello avanzan un próximo encuentro presencial, que afrontarán "con la misma predisposición y transparencia de siempre", concluyen.