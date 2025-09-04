Llamativo rescate del GREIM de 20 ovejas enriscadas en Panticosa

Este verano la Guardia Civil ha tenido que realizar multitud de rescates a montañistas en el Pirineo aragonés. Solo el primer fin de semana de agosto se tuvieron que realizar 17 rescates. Los últimos fueron entre el pasado 19 y 31 de agosto donde se atendieron hasta 5 senderistas; cuatro de ellos montañeros, dos barranquistas y una trabajadora de un refugio.

Los encargados de realizar estos rescates es el GREIM, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña. Una unidad especializada de la Guardia Civil que se encargan de recibir rescates y asistencias en zonas montañosas o de difícil acceso.

Aunque no todos los rescates que hacen son a montañistas. El grupo del GREIM ha rescatado a 20 ovejas que se encontraban enriscadas en el Pico Escuellas, más concretamente en la zona de Panticosa, en Huesca.

Las 20 ovejas rescatadas del Pico Escuellas

El rescate se ha realizado por un equipo de varios profesionales de la Guardia Civil, que con mucho cuidado se han dedicado a bajar oveja por oveja a las 20 que se encontraban en lo alto de la montaña. Esto ha sido posible gracias a la gran experiencia del GREIM en rescates.

Para bajarlas, aunque no ha sido una tarea sencilla, el operativo, con unas cuerdas, les realizaba arneses a los animales e iba bajándolos poco a poco de donde se encontraban. Finalmente el rebaño ha podido ser rescatado con éxito.