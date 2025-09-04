Mora de Rubielos sorprende a sus vecinos con el horario del frontón: "De 12.00 a 18.00 horas para refugiados"

El municipio turolense de Mora de Rubielos está de aniversario. Hoy, jueves 4 de septiembre, hace justo un año que la localidad dio la bienvenida a un centenar de migrantes de la mano de Accem. Este acontecimiento para el pueblo ha marcado el día a día de los vecinos. Un hecho que recibió una oleada de críticas por parte de determinados sectores, pero que nada tiene que ver con la situación actual.

Justo un año después de su llegada, no ha habido ningún tipo de problema con ellos. Muchos han encontrado trabajo y se han aclimatado al municipio de la mejor forma posible. "La experiencia ha sido positiva en el día a día del municipio, porque se ha demostrado la empatía de los vecinos y el pueblo ha dado un ejemplo brutal", contaba el alcalde del municipio, Hugo Arquímedes, a este diario esta misma semana.

El número de habitantes de Mora de Rubielos ha subido un 7% desde su llegada. Esta situación ha provocado que algunos espacios comunes se hayan visto saturados, algo que ha obligado al consistorio a sacar un barón que ha generado algo de repercusión en redes sociales.

"En pro de la buena convivencia y con el objetivo de facilitar la adecuada utilización de las instalaciones municipales, se informa a todos los vecinos y usuarios del frontón que, a partir de la fecha, se establece el siguiente horario de uso preferente para las personas refugiadas, quedando el resto de horas para el uso de los vecinos, con el fin de garantizar un espacio de ocio y recreación para todos", informaba el consistorio turolense.

Según queda reflejado en el barón, los refugiados podrán usar esta zona común hasta el 8 de septiembre de 12.00 a 18.00 horas. A partir de esta fecha, el ayuntamiento ha establecido el siguiente horario: de lunes a viernes, de mañana hasta las 18.00 horas, quedando el frontón libre a partir de esa hora para el fin de semana. El fin de semana y festivos, el uso será de 12.30 a 18.30 horas.

El consistorio se ha visto obligado a sacar este comunicado por el distinto uso que le daban a esta zona común. Los refugiados la utilizaban para jugar al fútbol y los vecinos del pueblo para el frontón. La distribución de horarios se ha estructurado hablando con las dos partes. Desde el ayuntamiento han querido dejar claro que los refugiados están muy integrados en el pueblo y que está decisión se ha tomado por el bien de todos.