El PIB aragonés crece casi un 3 % en el segundo trimestre de 2025

El Producto Interior Bruto de Aragón creció un 2,8 por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior, dato inferior en dos décimas al anotado en el primer trimestre de 2025, cuando el incremento fue del 3 %.

Según las estimaciones realizadas por el Instituto Aragonés de Estadística a partir de los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral publicados por el Instituto Nacional de Estadística, esta tasa de crecimiento interanual es idéntica a la registrada para el conjunto de España y se sitúa un punto y cuatro décimas por encima del dato alcanzado por el conjunto de países de la eurozona (1,4 %).

El PIB aragonés creció un 1 % en el segundo trimestre con relación al primero, tasa superior en ocho décimas a la registrada en el trimestre precedente (0,2 %), explican desde el Gobierno de Aragón.

La cifra se sitúa tres décimas por encima de la variación experimentada por el conjunto de España (0,7% ), y nueve décimas por encima del registro medio alcanzado por la eurozona (0,1 %).

La evolución de la economía aragonesa durante el segundo trimestre de 2025 se explica por el favorable comportamiento de la demanda interna, ya que el gasto en consumo privado final de las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares y hogares aragoneses creció un 3,1 %, cuatro décimas por debajo de la registrada por el conjunto nacional (3,5 %).

Por su parte, el gasto en consumo final de las administraciones públicas aragonesas aumenta un 2,6 % anual, frente al 1,8 % anotado por la media nacional.

La inversión autonómica en bienes de equipo crece un 13,9 % frente al incremento del 5,6 % en el promedio del país.

Finalmente, la inversión regional en construcción crece un 5,9 %, frente al 3,6 % de incremento de la media de España.

Por otro lado, las exportaciones aragonesas de bienes y servicios disminuyeron un 4,2 % respecto al segundo trimestre de 2024, cuando en el conjunto de España crecieron un 3,3 %.

Mientras, las importaciones autonómicas de bienes y servicios se incrementan un 19,2 % respecto al mismo trimestre del año anterior, frente a la subida del 5,6 % interanual obtenido por la media del país.

El sector de la construcción lidera el crecimiento de la oferta en Aragón durante el segundo trimestre del año y su valor añadido bruto experimenta un incremento del 5,3 %, dos puntos y cuatro décimas por encima de la media nacional (2,9 %).

El sector servicios de mercado presenta un incremento del 3,4 %, una décima por encima de la registrada por la media nacional (3,3 %).

La principal rama de comercio, transporte y hostelería se incrementa en Aragón el 4 % anual, crecimiento idéntico al experimentado por el conjunto nacional.

Por su parte, el valor añadido bruto de la industria manufacturera regional crece un 2,8 % anual, dato seis décimas mejor que el anotado por el conjunto de España (2,2 %).

Finalmente, el sector primario disminuyó un 1,8 %, dato cinco décimas porcentuales inferior al registro alcanzado por la media del país (-1,3 %).