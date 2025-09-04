Profesores interinos que se incorporan a su plaza en menos de 24 horas: "Es muy loco que de repente te digan que te vas a Huesca"

Menos de 24 horas para incorporarse a las aulas. Ese es el tiempo del que disponen los profesores interinos de Primaria, Secundaria y Formación Profesional (FP) de Aragón a los que este miércoles se les ha adjudicado plaza y que deberán presentarse en su puesto de trabajo a primera hora de este jueves. "El problema es si tienes que desplazarte a otras zonas de la comunidad, porque no es fácil", apunta Rubén Coll, que celebra que este no sea su caso, ya que le han asignado plaza de profesor de Fábricación Mecánica en un centro del barrio Oliver de Zaragoza, ciudad en la que reside.

Habla desde la experiencia porque la primera vez que estuvo en listas de interinos le tocó como destino Huesca. Y se lo dijeron el día de antes. "Me tuve que ir un día 15 de septiembre y preparar todos los materiales y programaciones de los módulos que me correspondían y que no había dado durante esa quincena que no había estado en el centro", recuerda, y añade: "Para empezar tienes que tener vehículo para desplazarte y alojamiento para, al menos al día siguiente, quedarte en algún sitio. Es un desembolso económico y también depende de tu situación familiar".

Por suerte, este curso no tendrá que desplazarse. "Iba algo confiado en que me iba a tocar Zaragoza por mi posición en listas y por las plazas que había disponibles", dice el interino. Eso sí, afronta el inicio con nervios. "Es como cuando te tropiezas, que intentas dar un paso adelante y te caes, y vas todo el rato como acelerado", describe. Aunque después de al menos tres años con la misma situación ya se ha empezado a acostumbrar a tener "un inicio atropellado", considera que "algo tan automatizado se podría solucionar adelantando plazos".

También a Natalia López (nombre ficticio), maestra interina de Infantil, le ha tocado como destino Zaragoza. "Tengo una situación complicada porque tengo un hijo con TEA, entonces siempre me la juego y solo elijo como destino Zaragoza y sus alrededores. Y digo que me la juego en el sentido de que escojo lo que no quiere nada, es decir, las reducciones de jornada, etc.", explica, para añadir que podría optar por plazas de año entero en Huesca o Teruel pero su situación familiar no se lo permite.

Así que este jueves se incorporará a un centro de la capital aragonesa para un plazo de un mes. "Es algo mejor que nada", señala. Su reivindicación es que, por favor, se pongan todas las plazas como voluntarias y se descarten las obligatorias, que son entre las que, como su nombre indica, deben escoger sí o sí los interinos si quieren permanecer en las listas. Todavía más en Primaria, donde el listado de interionos es muy amplio y casi "sobran más que faltan", dice. "No tienen en cuenta la situación de cada familia. Somos personas, no números...", critica, y añade: "Es muy loco que te digan de repente que mañana te vas a Huesca. No son ni 24 horas".

López celebra su "suerte" para este curso, en el que además de tocarle en la capital aragonesa podrá incorporarse a las aulas antes de que lleguen los alumnos. "Otros años llegas con los niños ya en clase y todavía es más complicado", dice. En la misma línea que Coll, recuerda alguna ocasión en la que le asignaron plaza el viernes fuera de Zaragoza y el lunes siguiente tenía que empezar a trabajar. "Ahí al menos tenía el fin de semana para buscar alojamiento, que en según que sitios no es fácil encontrarlo", apunta.