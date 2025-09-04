Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El pueblo de Zaragoza con el alquiler más barato según la IA: está a menos de una hora de la ciudad

La vida en el medio rural emerge como alternativa a los elevados precios de la vivienda en la capital

El pueblo de Zaragoza con el alquiler más barato según la IA: está a una hora de la ciudad.

El pueblo de Zaragoza con el alquiler más barato según la IA: está a una hora de la ciudad. / TURISMO DE ARAGÓN

Paula Marco

Zaragoza

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas sociales en España. Cada vez más jóvenes se ven onligados a retrasar su independencia porque sus salarios no alcanzan para afrontar el pago de un alquiler o la compra de un piso. Ante esta situación, en ciudades como Zaragoza, muchos vuelven su mirada a barrios de nueva creación donde se levantan promociones de vivienda asequible o a municipios cercanos a la ciudad. La vida en el medio rural se perfila así como una buena alternativa, con precios más bajos y una mayor calidad de vida.

Los portales inmobiliarios especializados publican periódicamente informes sobre el precio medio de compra o alquiler en las ciudades. En Aragón, Zaragoza es actualmente el municipio más caro tanto para adquirir como para arrendar un inmueble. El alquiler medio en Zaragoza se sitúa entre 10,8 € y 10,9 €/m² al mes, lo que equivale a unos 885 €/mes para una vivienda de unos 90 m².

Sin embargo, si recurrimos a la inteligencia artificial para buscar alternativas más asequibles dentro de la provincia, el resultado sorprende: entre los municipios más baratos para alquilar vivienda aparece una localidad de la Comarca Ribera Baja del Ebro, de 1.091 habitantes en 2024 según el INE, situada a menos de una hora de la capital aragonesa.

La localidad zaragozana está situada muy próxima al Monasterio de Rueda, una joya arquitectónica.

La localidad zaragozana está situada muy próxima al Monasterio de Rueda, una joya arquitectónica. / TURISMO DE ARAGÓN

El municipio más barato para alquilar en Zaragoza

Según datos actualizados hasta junio de 2025, Sástago es el municipio con el precio de alquiler más bajo de toda la provincia de Zaragoza, con una renta media de tan solo 1,26 €/m² al mes según el portal Indomio.es. Es decir, un precio diez veces más reducido que en la capital aragonesa.

Por otro lado, si nos fijamos en municipios más grandes, los datos de otro portal inmobliario (RealAdvisor) indican que Tarazona es uno de los municipios con uno de los alquileres más asequibles de la provincia, con un promedio de 77 €/m² al año, es decir, aproximadamente 6,4 €/m² mensuales. Le sigue muy de cerca Calatayud, donde el alquiler se sitúa los 78 €/m² anuales, lo que equivale a unos 6,5 €/m² al mes. En ambos casos, el alquiler mensual de una vivienda de 90 metros cuadrados rondaría los 540 euros.

Tarazona es el municipio de la provincia de más de 10.000 habitantes con el alquiler más asequible.

Tarazona es el municipio de la provincia de más de 10.000 habitantes con el alquiler más asequible. / TURISMO DE ARAGÓN

La cifra de 1,26 €/m² al mes en Sástago es el mercado más económico de la provincia. Sin embargo, no se ofrecen datos sobre el tamaño del parque de viviendas, su disponibilidad o el volumen de transacciones en el municipio, lo que sugiere que los valores podrían corresponderse a una oferta escasa, aislada o incluso atípica.

En cambio, los análisis que abarcan ciudades más grandes como Calatayud y Tarazona --de 19.850 y 10.803 habitantes, respectivamente--, con una oferta significativamente mayor, son más representativos.

Conclusión

El municipio con los alquileres más bajos en la provincia de Zaragoza es, teóricamente para la IA, Sástago, con apenas 1,26 €/m² al mes. No obstante, si se tienen en cuenta localidades con más población y una oferta más amplia, Calatayud y Tarazona aparecen como opciones más realistas, con alquileres mensuales que oscilan entre los 6 y 7 €/m² al mes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Este es el 'cuadriculado' barrio de Zaragoza que tendrá una calle nueva... mientras sigue a la espera de proyectos del pasado
  2. Localizan el cadáver de una anciana en avanzado estado de descomposición en un piso de Zaragoza
  3. Ryanair reduce las plazas en Zaragoza y eliminará tres de sus principales rutas
  4. Este es el sorprendente animal que han detectado por primera vez en Aragón
  5. ¿Qué días se iluminará el puente del Tercer Milenio de Zaragoza?
  6. ¿Dónde tienen su patrimonio las grandes fortunas de Aragón?
  7. ¿Por qué Aragón ha perdido 6.100 contribuyentes ‘ricos’ si la economía va tan bien?
  8. La alternativa gratuita a los gimnasios que cada vez gana más popularidad: 'Es mucho más duro y no hay atajos

El invento aragonés contra los incendios que deja sin palabras a Pablo Motos en 'El Hormiguero'

El invento aragonés contra los incendios que deja sin palabras a Pablo Motos en 'El Hormiguero'

La nueva Romareda, a la 'caza' de un encargado de obra: requisitos, condiciones y funciones

La nueva Romareda, a la 'caza' de un encargado de obra: requisitos, condiciones y funciones

El pueblo de Zaragoza con el alquiler más barato según la IA: está a menos de una hora de la ciudad

El pueblo de Zaragoza con el alquiler más barato según la IA: está a menos de una hora de la ciudad

El barrio rural de Zaragoza que estrena nuevo pabellón con el inicio de sus fiestas

El barrio rural de Zaragoza que estrena nuevo pabellón con el inicio de sus fiestas

Estas son las once localizaciones de los centros de datos en Aragón

Estas son las once localizaciones de los centros de datos en Aragón

Profesores interinos que se incorporan a su plaza en menos de 24 horas: "Es muy loco que de repente te digan que te vas a Huesca"

Profesores interinos que se incorporan a su plaza en menos de 24 horas: "Es muy loco que de repente te digan que te vas a Huesca"

Los restos arqueológicos y el calor provocan un retraso en las obras del Huerva en Zaragoza

Los restos arqueológicos y el calor provocan un retraso en las obras del Huerva en Zaragoza

La única 'nota positiva' del recorte de vuelos de Ryanair en Zaragoza

La única 'nota positiva' del recorte de vuelos de Ryanair en Zaragoza
Tracking Pixel Contents