El pueblo de Zaragoza con el alquiler más barato según la IA: está a menos de una hora de la ciudad

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas sociales en España. Cada vez más jóvenes se ven onligados a retrasar su independencia porque sus salarios no alcanzan para afrontar el pago de un alquiler o la compra de un piso. Ante esta situación, en ciudades como Zaragoza, muchos vuelven su mirada a barrios de nueva creación donde se levantan promociones de vivienda asequible o a municipios cercanos a la ciudad. La vida en el medio rural se perfila así como una buena alternativa, con precios más bajos y una mayor calidad de vida.

Los portales inmobiliarios especializados publican periódicamente informes sobre el precio medio de compra o alquiler en las ciudades. En Aragón, Zaragoza es actualmente el municipio más caro tanto para adquirir como para arrendar un inmueble. El alquiler medio en Zaragoza se sitúa entre 10,8 € y 10,9 €/m² al mes, lo que equivale a unos 885 €/mes para una vivienda de unos 90 m².

Sin embargo, si recurrimos a la inteligencia artificial para buscar alternativas más asequibles dentro de la provincia, el resultado sorprende: entre los municipios más baratos para alquilar vivienda aparece una localidad de la Comarca Ribera Baja del Ebro, de 1.091 habitantes en 2024 según el INE, situada a menos de una hora de la capital aragonesa.

La localidad zaragozana está situada muy próxima al Monasterio de Rueda, una joya arquitectónica. / TURISMO DE ARAGÓN

El municipio más barato para alquilar en Zaragoza

Según datos actualizados hasta junio de 2025, Sástago es el municipio con el precio de alquiler más bajo de toda la provincia de Zaragoza, con una renta media de tan solo 1,26 €/m² al mes según el portal Indomio.es. Es decir, un precio diez veces más reducido que en la capital aragonesa.

Por otro lado, si nos fijamos en municipios más grandes, los datos de otro portal inmobliario (RealAdvisor) indican que Tarazona es uno de los municipios con uno de los alquileres más asequibles de la provincia, con un promedio de 77 €/m² al año, es decir, aproximadamente 6,4 €/m² mensuales. Le sigue muy de cerca Calatayud, donde el alquiler se sitúa los 78 €/m² anuales, lo que equivale a unos 6,5 €/m² al mes. En ambos casos, el alquiler mensual de una vivienda de 90 metros cuadrados rondaría los 540 euros.

Tarazona es el municipio de la provincia de más de 10.000 habitantes con el alquiler más asequible. / TURISMO DE ARAGÓN

La cifra de 1,26 €/m² al mes en Sástago es el mercado más económico de la provincia. Sin embargo, no se ofrecen datos sobre el tamaño del parque de viviendas, su disponibilidad o el volumen de transacciones en el municipio, lo que sugiere que los valores podrían corresponderse a una oferta escasa, aislada o incluso atípica.

En cambio, los análisis que abarcan ciudades más grandes como Calatayud y Tarazona --de 19.850 y 10.803 habitantes, respectivamente--, con una oferta significativamente mayor, son más representativos.

Conclusión

El municipio con los alquileres más bajos en la provincia de Zaragoza es, teóricamente para la IA, Sástago, con apenas 1,26 €/m² al mes. No obstante, si se tienen en cuenta localidades con más población y una oferta más amplia, Calatayud y Tarazona aparecen como opciones más realistas, con alquileres mensuales que oscilan entre los 6 y 7 €/m² al mes.