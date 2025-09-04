Ryanair confirma el adiós de otra ruta clave desde Zaragoza: solo volará a cuatro destinos desde noviembre

Las malas noticias siguen llegando para los zaragozanos más viajeros. Ryanair eliminará finalmente cuatro rutas desde el Aeropuerto de Zaragoza para la temporada de invierno: Fez, París, Palma y Santiago de Compostela. Además, Volotea, como cada año, quitará, momentáneamente, su vuelo que une la capital aragonesa con Menorca, uno de los destinos más populares cada verano por sus paradisiacas calas.

Ryanair cumplió este miércoles con su amenaza de reducir en gran parte sus operaciones desde los aeropuertos de España por un conflicto con Aena que está lejos de resolverse. La decisión de la compañía low cost afecta de lleno a Zaragoza, que sufrirá a partir de finales de octubre un recorte del 45% de sus plazas. Cabe recordar que Ryanair ya había decidido recortar los vuelos desde la capital aragonesa para esta última temporada de verano en la que se dijo adiós a dos preciosas ciudades italianas como Bolonia y Venecia.

Por lo tanto, los aviones de Ryanair solamente despegarán desde la capital aragonesa a destinos como Londres Stansted, Marrakech, Bruselas y Milán. En principio, la compañía también había mantenido en su página web la venta de billetes a Santiago de Compostela por lo que se presuponía que se iba a mantener en la parrilla de vuelos con dos viajes semanales como hasta el momento.

Santiago de Compostela / PIXABAY

Sin embargo, desde este jueves, Ryanair ya no permite comprar billetes hasta la preciosa ciudad gallega por lo que el último vuelo Zaragoza-Santiago saldrá el próximo jueves 23 de octubre a las 17.20 horas. La eliminación del vuelo a Santiago significa el adiós de la única conexión aérea de pasajeros de Zaragoza con el norte de España.

La conexión entre ambas ciudades a partir de ahora será la ferroviaria. Los aragoneses pasarán de tener que coger un vuelo de menos de una hora y media a comprar un billete de tren de alta velocidad con enlace en Madrid que te obliga a un cambio de estación de Atocha a Chamartín. El viaje en tren supera en todos los casos las cinco horas y media.

Una frecuencia irregular

Santiago, junto a Vigo, es el aeropuerto nacional más afectado porque la aerolínea tenía hasta base permanente. El cierre de la base va a suponer la pérdida de los vuelos directos nacionales de Madrid, Alicante, Gran Canaria, Málaga, Palma de Mallorca, Zaragoza y Barcelona y también los internacionales de Bolonia y Milán.

No es la primera vez que Ryanair decide suspender el vuelo entre Zaragoza y Santiago. La primera vez que las dos ciudades estuvieron conectadas por un vuelo regular fue en el verano de 2020, una época muy complicada por las limitaciones de movilidad provocadas por la terrible pandemia de covid-19. Esta frecuencia no llegó incluso ni a la temporada de invierno.

Archivo - Avión de Ryanair / Thomas Banneyer/dpa - Archivo

En 2023 se recuperó la línea Zaragoza-Santiago con Ryanair gracias a dos frecuencias semanales que se han mantenido hasta la actualidad. Según los últimos datos, la ruta de Santiago transportó a 36.402 pasajeros en 2024, superando a otros vuelos que se mantienen en la parrilla aragonesa como Bruselas (36.161) y Marrakech (35.898).

Otra despedida habitual

Falta algo más de un mes para que los zaragozanos se despidan de los vuelos de Ryanair a Palma, Fez, París y Santiago. Además, Volotea también ya ha anunciado en su página web la fecha del último avión que despegará de Zaragoza con destino a Menorca: el sábado 25 de octubre.

La aerolínea de bajo coste, con gran protagonismo en otros aeropuertos españoles como Bilbao o Asturias, ha mantenido durante los últimos meses dos frecuencias semanales, los miércoles y sábados, entre la capital aragonesa y la idílica isla balear. Según los últimos datos, Volotea transportó 14.851 viajeros en Zaragoza en 2024.