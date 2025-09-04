Estas son las once localizaciones de los centros de datos en Aragón

La implantación de centros de datos en Aragón se considera el resultado de una combinación de factores estratégicos que sitúan a la comunidad en una posición de ventaja competitiva frente a otros territorios europeos. Además de sus facilidades como eje logístico, el territorio es líder en generación de energías renovables y al mismo tiempo tiene una gran disponibilidad de suelo y un clima favorable para estas inversiones.

El informe publicado esta semana por la fundación Basilio Paraíso señala que estas ventajas competitivas se han materializado en una ola de inversión sin precedentes que ocuparán once enclaves diferenciados en la comunidad. Existe una concentración en el entorno de Zaragoza y su área metropolitana, con municipios como Villamayor de Gállego, Villanueva de Gállego, El Burgo de Ebro, La Muela, Calatorao y La Puebla de Alfindén como principales receptores.

Fuera de la provincia de Zaragoza, únicamente la provincia de Huesca acoge proyectos, mientras que Teruel no registra ninguna inversión hasta la fecha.

La empresa Amazon web Services (AWS) tendrá centros de datos en La Sotonera, Huesca, Villanueva de Gállego, El Burgo de Ebro y Zaragoza, Microsoft ha optado por Zaragoza, La Muela y Vilamayor de Gállego. En esta última localidad también habrá otra instalación de la firma Azora.

Best Wonder Business (BWB) operará en Huesca, Bembros/ACS en La Puebla de Alfindén, Samca en Luceni, Blackstone en Calatorao y Box2Bit en Cariñena.

Para facilitar estas inversiones, el Gobierno de Aragón ha utilizado, principalmente, dos figuras administrativas. Por un lado, la Declaración de Interés General de Aragón (DIGA), un reconocimiento oficial que considera el proyecto como “estratégico” para la comunidad, lo que le otorga prioridad y agiliza los trámites administrativos iniciales. Y por otro declarar las inversiones como Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA), una herramienta que conlleva incentivos como la exención de ciertos impuestos municipales, un aspecto que en ocasiones ha generado debate en las corporaciones locales.

Actualmente, la totalidad de los proyectos anunciados cuentan con una DIGA aprobada, mientras que la inversión de Amazon Web Services (AWS) ya opera bajo el paraguas de un PIGA, así como la de Blackstone, que ha sido aprobado a finales de agosto de 2025. En conjunto, los proyectos implican la ocupación de una superficie superior a las 1.100 hectáreas.