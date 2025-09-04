Susín garantiza que se acogerán los menores migrantes en Aragón a pesar de estar "trabajando a ciegas"

A pesar de los recursos, el Gobierno de Aragón ha reconocido este jueves que acogerá a los menores migrantes derivados desde Canarias. "Nadie debe tener ninguna duda de que vamos a cumplir con nuestro trabajo y vamos a atender a estos menores, y que el Gobierno de Aragón los atenderá, además, con la dignidad que merecen", ha expresado la consejera de Bienestar Social, Carmen Susín. Aunque eso sí, insiste en que todo el trabajo previo de coordinación de recursos y búsqueda de nuevos espacios se está desarrollando "a ciegas". El Ejecutivo autonómico denuncia que en este momento desconocen "si van a venir por partes, si van a venir todos a la vez, si son menores de quince años o menores de 17, o si tienen discapacidades, o trastornos de conducta, u otro tipo de problemas de salud mental: no sabemos absolutamente nada".

La consejera ha dicho que la situación de incertidumbre se mantiene, al tiempo que reiteran su negativa al reparto. Según Susín, el problema no tiene que ver con la "solidaridad" al entender que el proceso iniciado por el Ministerio de Juventud solo busca "contentar a los socios independentistas" del presidente Pedro Sánchez. "El real decreto es inconstitucional porque invade competencias autonómicas y rompe los consensos previos", ha repetido. "Atender al chantaje de los que no quieren menores en sus comunidades autónomas es lo más xenófobo que se puede hacer", ha denunciado.

En medio del grueso de críticas políticas, a las que también se suman comunidades autónomas como Madrid, la consejera ha confirmado que se está avanzando en la búsqueda de recursos para los 251 menores asignados a Aragón. EL PERIÓDICO ha avanzado que al menos 100 plazas ya están garantizadas, aunque por el momento desde la DGA se niegan a precisar cifras alegando "la falta de transparencia" ministerial.

Susín ha indicado que el Servicio de Protección a la Infancia, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y la consejería de Bienestar Social llevan varios meses trabajando para "encontrar espacios dignos y a profesionales que los atiendan correctamente". Un proceso en el que avanza al no ser "un gobierno insumiso" y al entender que tienen que cumplir con la legislación. "Estamos trabajando por crear esas plazas y por obtener los recursos físicos necesarios. No está siendo fácil, pero vamos de la mano de las entidades sociales", ha dicho.

En todo caso, ha remarcado que la actitud del Gobierno de España es "absolutamente irresponsable" porque "no está dando ninguna información a las comunidades autónomas" y demuestran que "no tienen ningún interés en los menores". "Solo quieren encrespar el ambiente social y político del país a costa precisamente de los menores", ha denunciado.