La única 'nota positiva' del recorte de vuelos de Ryanair en Zaragoza

El rifirrafe entre Ryanair y Aena ha terminado de la peor forma posible. La aerolínea irlandesa ha recortado en toda España casi un millón de plazas de su programación de este invierno siendo Zaragoza uno de los aeropuertos más afectados al reducirse un 45% de sus plazas. Algunos de los destinos más populares entre los zaragozanos tienen los días contados y ya no se podrá volar hasta París, Fez o Palma a partir de finales de octubre. Además, Ryanair también ha recortado algunas frecuencias como es en el caso de Milán, donde se pasará a viajar solamente dos días a la semana en lugar de cuatro.

Dentro de tanto pesimismo acerca de un anuncio oficial, que se ha terminado por confirmar después de dos meses de incertidumbre ya que Ryanair ya había quitado la posibilidad de comprar los vuelos desde su página web y aplicación, hay alguna nota positiva de la que se podrán beneficiar los zaragozanos. Estos cambios de frecuencias van a permitir más escapadas de fin de semana desde la capital aragonesa a partir de noviembre.

Estos son los destinos

Bruselas es uno de los destinos que se ha beneficiado del cambio de frecuencias de Ryanair para la temporada de invierno en Zaragoza. Los dos vuelos semanales se mantienen, pero cambian de día permitiendo a los zaragozanos que tengan un poco de tiempo libre hacer una escapada de fin de semana hasta la capital belga. Algo imposible de hacer en la actualidad ya que los vuelos a Bruselas despegan los miércoles y sábados.

A partir del 31 de octubre, los vuelos saldrán del aeropuerto aragonés los viernes y los domingos, aunque no tendrán los mejores horarios. Los viernes y domingos despegará el avión de Zaragoza a las 10.00 horas y llegará a Charleroi, una de las ciudades más feas del mundo, a las 12.05. Sin embargo, volver el domingo desde Bélgica te obligará a levantarte muy pronto o trasnochar ya que el vuelo está programado a las 7.25 de la mañana con aterrizaje a las 9.30. Por lo tanto, los zaragozanos tendrán dos días para conocer Bruselas ya que el domingo podrán desayunar en casa.

Imagen de Bruselas / PIXABAY

Otra ciudad a la que te podrás escapar un fin de semana en vuelo de Ryanair desde Zaragoza tras los cambios previstos para finales de octubre es Milán, uno de los destinos más populares en los últimos tiempos. Actualmente, la aerolínea irlandesa vuela hasta el Aeropuerto de Bérgamo cuatro días a la semana, que se reducirán a la mitad a partir del 28 de octubre.

Después del 'no' puente de Todos los Santos, se volará hasta la capital de la Lombardía los viernes y los domingos con unos horarios algo mejores a los de Bruselas. El avión saldrá los viernes desde Zaragoza a la hora de comer (13.55) y aterrizará en Bérgamo, a aproximadamente 60 kilómetros de Milán, a las 15.55 por lo que tendrás toda la tarde para ver el Duomo o la Galería Víctor Manuel II.

Duomo de Milán / PIXABAY

La vuelta programada para el domingo despegará del aeropuerto de bajo coste más importante de Italia a las 15.00 horas y llegará a Zaragoza a las 16.55. Si madrugas y te alojas en Milán, este horario te permitirá también conocer los desconocidos encantos de la Ciudad Alta de Bérgamo y estar tranquilamente por la tarde en casa en la capital aragonesa preparándote para la vuelta al trabajo del lunes.

Un finde en Londres

La única línea regular que saldrá beneficiada de los ajustes de reducción de Ryanair es la de Londres. Durante los últimos meses de verano, los zaragozanos han podido viajar hasta el Aeropuerto de Stansted tres días a la semana (martes, jueves y sábado), que se aumentarán a cuatro a partir de la semana previa a las Fiestas del Pilar: martes, jueves, sábado y domingo.

La Torre de Londres / PIXABAY

Sin embargo, los días volverán a cambiar a partir de noviembre pasando a ser martes, jueves, viernes y domingo permitiendo también hacer una escapada a la capital del Reino Unido. El vuelo de Ryanair desde Zaragoza a Londres del viernes te permite salir del trabajo tranquilamente ya que el avión despegará a las 18.15 horas y aterrizará en Inglaterra a las 19.30. El horario de la vuelta te permite aprovechar menos el tiempo ya que sale de Stansted, situado a una hora de la capital, a las 13.05 y llega al Aeropuerto de Garrapinillos a las 16.20 horas.