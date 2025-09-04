Así es el vehículo sin conductor que ha dado la sorpresa en Motorland

Un vehículo autónomo ha completado una vuelta al circuito de Motorland en Alcañiz sin intervención humana, como parte de una prueba piloto desarrollada por el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) en colaboración con Motorland y Technopark.

Durante la prueba, el vehículo ha acelerado, frenado y maniobrado correctamente a lo largo de todo el recorrido, en una experiencia que supone llevar a la práctica un proyecto, el Laboratorio del Vehículo Autónomo y Conectado, en el que han trabajado más de 300 investigadores del ITA.

El resultado ha sido posible gracias a un coche equipado con sensores, software de conducción autónoma y sistemas de comunicación que le permiten conducir sin intervención humana; el trazado adaptado de Motorland con sensores y sistemas digitales que permiten transmitir información en tiempo real al vehículo, y el sistema de comunicación entre el vehículo y el entorno que puede enviar y recibir información de manera inmediata.

A la prueba han asistido la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, y el presidente de Motorland Aragón y consejero de Turismo y Medio Ambiente Manuel Blasco.

Vaquero ha asegurado que el proyecto supone un avance en seguridad y movilidad y ha adelantado que después de tres años de desarrollo se proyecta una nueva fase de 2026 a 2028 para ampliar el uso de esta tecnología.

La vicepresidenta ha señalado asimismo que se estudia el uso de posibles aplicaciones en vehículos agrícolas, de obras públicas, drones y distribución urbana de mercancías.

Por su parte, Manuel Blasco ha destacado que la prueba confirma que Aragón puede situarse a la vanguardia en investigación de vehículos autónomos y conectados y permitirá que empresas automovilísticas prueben sus prototipos en el circuito.

De esta forma, ha dicho, la colaboración entre instituciones y empresas será clave para situar a Aragón como referente en la investigación de vehículos autónomos y eléctricos.