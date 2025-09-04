Villamayor, seis días de fiesta en blanco y azul

El final del verano se acerca pero Villamayor de Gállego aún tiene por delante unos días a rebosar de actividades para celebrar sus fiestas en honor a la Virgen del Pueyo. Seis intensas jornadas festivas que empezarán este jueves 4 y se prologarán hasta el 9 de septiembre, que vienen con una gran programación cargada de propuestas y diversión para todos los vecinos y visitantes. «Todos los salseros y salseras ya estamos preparados con la camiseta blanca y el pañuelo azul, que son las prendas que nos identifican, y con mucha ilusión», explica Virginia Sobradiel, concejala de Festejos.

Una ilusión que se viene palpando desde finales de agosto en los días prefestivos en los que se han sucedido los concursos. Pero las celebraciones comienzan oficialmente este jueves a las 11.00 horas, cuando los nuevos salseros reciban los pañuelos de las fiestas. Acto seguido, las peñas Los Jetas y La Boira pronunciarán el pregón y se prenderá el chupinazo. La música será la protagonista el resto de la jornada, primero con la charanga durante el vermú popular a las 12.00 horas. Por la tarde, se realizará el pasacalles Discotruck, con desfile y concurso de disfraces y carros ambientados, que este año deberán estar inspirados en las películas de Disney. La orquesta Akros realizará un doble pase, primero a las 20.30 horas, y luego por la noche. Tras finalizar, la disco móvil seguirá con Dj Barrabés.

La jornada del viernes arrancará a las 7.30 horas con la diana floreada amenizada por la charanga Terremoto Show, la Reina y las Damas, acompañadas de la charanga visitarán la Fundación Los Pueyos y la mañana acabará con una suelta de vaquillas por el encierro tradicional. Será en el café concierto cuando la orquesta Tarantella Quatro y Leyendas del Pop empiecen el primero de sus tres pases, para continuar con una suelta de vaquillas. Tras el último pase, que empezará a las 00.30 horas, habrá disco móvil con Dj Ferhas.

La sesión matinal del sábado estará marcada por la suelta de vaquillas y el concurso de ranchos en la plaza del Planillo. La tarde comenzará con el primer pase, en el café concierto, de la orquesta Phoenix. Entre pase y pase, saldrá la procesión desde la iglesia hasta el santuario para realizar una salve solemne y, al mismo tiempo, habrá suelta de vaquillas. La sesión de tarde de la orquesta dará paso a la vaca embolada, y tras la última sesión de la orquesta se celebrará una disco móvil con el Dj Dani Lostao.

El 7 de septiembre, los más pequeños tendrán castillos hinchables y fiesta de la espuma. La tarde y noche seguirá la tónica de días anteriores, con tres pases de la orquesta Boulevard, la suelta de vaquillas y una ronda jotera por las calles a las 22.30 horas. «El ambiente y la participación es muy buena por parte de los vecinos y vecinas, sobre todo el día del pregón y en las vacas, además se implican un montón», destaca Virginia sobre el ambiente festivo que se monta durante estos días.

El lunes estará dedicado a las festividades religiosas, que comenzará con una misa, le seguirá a las 11.00 horas, la procesión de la imagen procesional de la Virgen del Pueyo, precedida de los danzantes, para terminar con la misa solemne en su honor y un vermú popular. Tras el café concierto de la orquesta Vendetta, a las 18.00 horas serán las Trago-Olimpiadas en la plaza del Planillo y el concurso de disfraces infantiles. A estos concursos le seguirá el baile de tarde, y a las 22.00 horas, la carrera de Autos Locos en la cuesta de la tarba, para finalizar con la sesión de noche de la orquesta.

El último día festivo la Reina y las Damas visitarán el centro de día, acompañadas de la charanga, y se realizará carrera de cintas. A las 14.00 horas, será la comida de hermandad realizada por la Peña Gastronómica el Cerdo. «En esta comida de hermandad llegan a participar entre 800 y 1.000 personas, ¡Es impresionante!», comenta orgullosa Virginia. La tarde estará marcada por la suelta de vaquillas y las actuaciones de la orquesta En Esenzia. Para poner el broche de oro a estas intensas fiestas se subirá a Tarba acompañados de la charanga para disfrutar de los fuegos artificiales. Tras el baile de noche, será la traca final de fiestas, que dará paso a la disco móvil de Interpeñas. «El trabajo de los operarios del ayuntamiento, que hacen un papel fundamental, y de la comisión de fiestas junto con la colaboración del ayuntamiento son indispensables para que las fiestas puedan salir adelante», comenta Virginia sobre la organización de las fiestas.