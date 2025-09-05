17.630 hogares no llegan a fin de mes y precisan del Ingreso Mínimo Vital

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en agosto a 17.630 hogares en Aragón donde viven 56.170 personas con una cuantía media de 529,01 euros al mes por hogar.

En España el ingreso mínimo vital llegó a 764.905 hogares en agosto, en los que viven 2.335.553 personas, unas cifras un 17,8 % y un 19,3 % superiores a las del mismo mes de 2024, respectivamente.

Según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en un comunicado, la última estadística del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) sitúa la cuantía media de la prestación en 516,78 euros al mes por hogar, lo que hace un total de 426 millones de euros.

Los datos revelan que 525.810 hogares beneficiarios (un 68,7 % del total) contaban con menores, de los que 130.945 eran monoparentales, es decir, que solo tenían un adulto (normalmente mujer) a cargo de los menores.

En cuanto al complemento de ayuda para la infancia, que forma parte del ingreso mínimo, Inclusión detalla que en agosto llegó a 535.235 unidades de convivencia.

Esta modalidad de IMV supone una ayuda de 115 euros por hogar al mes en el caso de niños de 0 a 3 años, de 80,5 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años, y de 57,5 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años.

En agosto la cuantía media de este complemento fue de 67,5 euros por cada menor y de 125,12 euros por cada hogar con menores.

Desde su puesta en marcha, el ingreso mínimo ha llegado a 1,08 millones de hogares y 3,22 millones de personas, de los que 1,4 millones eran niños y adolescentes.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado en el comunicado que el Gobierno se ha comprometido a mejorar el Ingreso Mínimo Vital mediante un sistema de doble revisión de los ingresos para adelantar todo lo posible la actualización de las cuantías de la prestación.