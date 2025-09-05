Más de 27.000 escolares han disfrutado de los campamentos de verano en Aragón: estos han sido los lugares más demandados

El número de niños y jóvenes que han disfrutado este verano de la campaña de campamentos y colonias en Aragón ha superado en un 28,78 % las previsiones del Instituto Aragonés de la Juventud, ya que han sido 27.078 participantes y, en julio, se esperaba llegar a unos 21.000.

En total se han desarrollado 434 colonias y acampadas en los meses de verano, de las que 311 han sido en la provincia de Huesca, 73 en la de Teruel y otras 50 en la de Zaragoza, según ha explicado este viernes en rueda de prensa la gerente del IAJ, Cristina Navarro.

Por comarcas, con las del Pirineo las que mayor número de actividades han acogido, encabezadas por la Jacetania, con 119; seguida de Sobrarbe con 94, Ribagorza con 49 y Alto Gállego con 24, el mismo número que la Sierra de Albarracín en Teruel y Tarazona y el Moncayo, en Zaragoza.

Del total de participantes, 26.147 han sido menores de edad a los que se suman otros 931 mayores de 18 años. Todos ellos han sido atendidos y acompañados por más de 5.200 monitores y casi 1.500 trabajadores como personal de apoyo.

La gerente del IAJ ha resaltado la colaboración y coordinación con la Dirección General de Emergencias y otras instituciones como el 112, Guardia Civil, Unidad Adscrita a la Aragón de la Policía Nacional, Protección Civil o Salud Pública, para garantizar la seguridad y el buen desarrollo de los campamentos y actividades de verano en las tres provincias.

Ha destacado también el buen funcionamiento de los canales constantes de comunicación entre todos estos actores, en especial cuando se han dado escenarios en los que ha sido necesario intervenir o desalojar algún emplazamiento, ya fuera por una previsión meteorológica adversa o por cualquier otra circunstancia.