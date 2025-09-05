27.614 opositores se examinan para conseguir una de las 3.118 plazas a Guardia Civil: así queda el reparto en Aragón

La Universidad San Jorge de Villanueva de Gállego (Zaragoza) acogerá este sábado el examen de 1.304 personas que optan a una plaza en la Guardia Civil, 981 de ellos procedentes de Aragón y 323 de Cataluña.

Según ha informado el Instituto armado en un comunicado, un 30,5% de los 1.304 aspirantes son mujeres y un 69,5%, hombres.

La Universidad San Jorge es una de las 20 sedes en las que se realizarán las oposiciones de acceso a una de las 3.118 plazas ofertadas y a las que aspiran en todo el país un total 27.614 personas.

Del total de aspirantes, 8.936 son mujeres, es decir un 32,36%. En cuanto al nivel de formación, destacan 9.754 titulados universitarios, entre los que hay 980 con el título de máster y 15 con el de doctorado. Por rango de edad, la media está en 27 años.

La fase de oposición se divide en cuatro pruebas: conocimientos (teóricos y psicotécnicos), físicas, entrevista personal y reconocimiento médico.

Para el examen de conocimientos, la Guardia Civil ha establecido 20 sedes en 12 comunidades autónomas distribuidas en Alicante, Ávila, Baeza, Cáceres, Cádiz, Gijón, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, León, Logroño, Madrid, Málaga, Mérida, Murcia, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Vigo y Zaragoza.

Quienes obtengan puntuación suficiente en esta prueba de conocimientos serán convocadas para las pruebas físicas: un circuito de coordinación y agilidad, una prueba de resistencia (carrera de dos kilómetros de distancia), una prueba de fuerza consistente en la realización de un número determinado de flexiones según el sexo y una prueba de natación de 50 metros.

Los que superen estas últimas pruebas serán sometidos a una entrevista personal para evaluar su idoneidad psíquica para el puesto de trabajo al que optan y finalmente un reconocimiento médico para valorar su estado de salud y aptitud física.

Los aspirantes que culminen este proceso de concurso-oposición se incorporarán a la Academia de Cabos y Guardias de Baeza (Jaén) y al Colegio de Guardias Jóvenes “Duque de Ahumada” de Valdemoro (Madrid), donde recibirán su formación profesional durante un curso académico que concluirá con 40 semanas de prácticas en unidades del Cuerpo.

Superado esta fase de instrucción se convertirán en guardias civiles profesionales.