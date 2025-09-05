Alegría afirma que el PP aceptará la condonación de la deuda "igual que pasó con el matrimonio igualitario"

El mes de septiembre también marca el inicio del curso político. Y es momento de reunir a los diputados para afrontar la estrategia del nuevo curso. Esta semana el presidente del Gobierno de Aragón se ha citado con sus acólitos para fijar la hoja de ruta y este viernes ha hecho lo propio la secretaria general del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría. Y el mensaje que lanza tiene que ver con los servicios sociales y el enfrentamiento permanente entre administraciones. “A Azcón se le llena la boca de decir que tiene el presupuesto mayor de la historia, que por cierto, está prorrogado, pero eso no se ve reflejado en la mejora de los servicios públicos que nos tendrían que beneficiar a todos los aragoneses", ha señalado.

La también portavoz del Gobierno de España ha pedido, además, que se evite "la confrontación permanente" ante las decisiones del Ejecutivo estatal. En este sentido, ha avanzado que los populares acabarán aceptando la condonación de las deudas autonómicas "igual que sucedió con el matrimonio igualitario".

Alegría ha detallado que cuando Azcón llegó al Pignatelli la deuda de la comunidad estaba aproximadamente en 9.092 millones de euros y que en este tiempo se ha elevado en 73 millones de euros. Según la propuesta realizada por el Gobierno de España esta cifra se podría reducir en 2.100 millones de euros. Una posibilidad "tremendamente positiva" que, en su opinión, permitiría reducir los intereses a los que hace frente la comunidad. Y de ese modo poder atender a otro tipo de políticas relacionadas con la calidad de vida de los aragoneses o con la vertebración del territorio.

En este contexto ha lamentado que la baja ejecución presupuestaria haga que Aragón sea "la segunda comunidad autónoma con más listas de espera o ser la tercera que menos invierte en educación por habitante”.

Con respecto a la posibilidad de adelantar las elecciones, Alegría ha indicado que esa decisión corresponde a Azcón, pero que tras los procesos congresuales en las tres provincias "el PSOE está preparado". Así, ha ironizado con la idea de que a Azcón, aún gobernando, "lo único que le gusta es hacer oposición" y que dentro de dos años volverá "a su estado natural, que es estar en la oposición”.

En relación con la presentación del presupuesto de Aragón para 2026, la secretaria general ha insistido en que el presidente autonómico está con unas cuentas prorrogadas y que si puede sacar adelante unas nuevas cuentas "será por el apoyo que le dé la ultraderecha" a cambio de "copiar el discurso xenófobo o racista".

Apertura año judicial

Ante la apertura del nuevo curso judicial, la ministra ha defendido las declaraciones del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez sobre la independencia de algunos jueces. "Dijo lo que dijo y tampoco hay que inventarse ninguna palabra que él no pronunció, ni hacer reflexiones o lecturas que no correspondan a la realidad", ha argumentado al incidir en que muchos ciudadanos comparten la idea de que existe "una minoría" dentro de la judicatura que toma "decisiones que son muy complicadas de entender" y que, además, están teniendo respuesta de la propia justicia.

También ha señalado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha decidido "hacerse un boicot a sí mismo" al no asistir al acto oficial, demostrando una "absoluta falta de institucionalidad y de respeto". Y ha defendido la presencia en la apertura del año judicial tanto del fiscal general, Álvaro García Ortiz, criticada por un sector de la judicatura debido a su procesamiento, como del ministro del ramo, Félix Bolaños.