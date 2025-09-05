Pilar Alegría propone que le dediquen una calle en Zaragoza a Javier Lambán

El PSOE ha pedido este viernes en el Ayuntamiento de Zaragoza que la ciudad le dedique una calle al expresidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. Así lo ha adelantado la secretaria general del partido en la comunidad, Pilar Alegría, así como la portavoz en el consistorio, Lola Ranera. "Esperemos que la propuesta cuente con el apoyo de todos los partidos", ha solicitado.

"Nos parece importante que esta ciudad pueda recoger en su callejero un espacio importante que lleve el nombre de Lambán", ha dicho la también portavoz del Gobierno de España. Los socialistas confían que la propuesta, que se votará en el pleno del ayuntamiento, salga adelante con el apoyo de todos los grupos políticos.

Javier Lambán murió el pasado 15 de agosto, a los 67 años de edad. En 2015 se convirtió en presidente del Gobierno de Aragón hasta las elecciones de mayo de 2023.

Ranera ha precisado que van a trasladar la propuesta a la alcaldesa Natalia Chueca. "Lambán fue un presidente para todo Aragón que defendió a todos los aragoneses, al igual que a los zaragozanos, y que tuvo pasión por el servicio público", ha dicho. Por eso indican que el de Ejea tiene que ser "reconocido" en la ciudad por todo el trabajo que realizó para mejorar la vida. "Esperemos que la alcaldesa atienda esta petición", ha indicado.