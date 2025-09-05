Alquézar logra mantener abierto el colegio con solo dos alumnos: "La escuela es un pilar base de la convivencia"

Un periodo de gracia para sobrevivir. Con solo dos alumnos matriculados, la apertura del colegio de Alquézar (Huesca) pendía de un hilo este curso. Pero tras varias conversaciones y algo de insistencia, el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón accedió a mantener abierto el centro durante este año con el objetivo de que el pueblo recupere niños y asiente población. Y desde el ayuntamiento lo celebran. "Es clave tener en el pueblo la escuela abierta, más en un lugar como Alquézar que genera mucha actividad. La escuela es un pilar base de la convivencia", señala a este diario el concejal Pau Jordán.

Jordán detalla la situación con la que se encontraron a final de curso. "Teníamos ocho alumnos pero, de estos, seis pasaban al instituto de Barbastro para este curso. Para este año teníamos solo dos matriculados y con ese número tenía que cerrar", explica, para añadir que es esta era una situación algo previsible. "En estos últimos años no han venido familias a vivir al pueblo con niños y además en Alquézar no hay la comodidad de dejar a tu hijo en la puerta del cole con el coche, entonces igual se iban a otros en los que hay más facilidades con el transporte", expone.

Pero la suerte ha jugado a su favor y no piensan desaprovechar la oportunidad. El concejal comparte que ahora centran parte de sus esfuerzos en poner en marcha medidas para sumar pequeños al pueblo. Por ejemplo, están creando, con el apoyo de la Comarca de Somontano de Barbastro, un plan de vivienda pública para ofrecer alojamiento económico a nuevas familias, además de puestos de trabajo. Y es que les urge "asentar población" porque, de los dos alumnos que se quedan, una tiene 9 años y el otro 12, por lo que pasará al instituto en el curso 2026-2027. "Con uno sí que será imposible estar abiertos...", desliza. Es precisamente esto lo que ha pasado en Undués de Lerda (Zaragoza), donde solo quedaba un alumno y la escuela ha tenido que cerrar.

La enseñanza en el mundo rural, debido a la despoblación, lo tiene cada año más complicado. Y este no va a ser menos. A petición de las familias se ha tenido que cerrar también las escuelas de Vera del Moncayo y Velilla de Ebro, donde había escasos alumnos y se ha preferido matricular a los pequeños en otros centros. En Valdelinares (Teruel), donde también faltaban familias para mantener la escuela abierta, se han conseguido alumnos y empezarán el curso con cuatro. Es una de las 72 escuelas rurales que, según ha indicado el Departamento de Educación, se mantendrán abiertas este curso con menos de diez alumnos.

Además, ocho pueblos de Aragón estrenarán aulas de 0 a 2 años. Será el caso de Pomar de Cinca, de Albalate de Cinca, de Ontiñena y de Plan, en la provincia de Huesca; de Utrillas y Caminreal en la de Teruel, y de Casetas y Sobradiel en la de Zaragoza. Y sus alcaldes también lo celebran. "Cuando nos dieron esta noticia nos pusimos muy contentos", expresa Ainhoa Gracia, alcaldesa de Sobradiel (Zaragoza). Según cuenta, desde el ayuntamiento llevaban un tiempo solicitando el aula de 0 a 2 años para ganar más alumnado.

"En 2018 nos hicieron un colegio nuevo y tuvimos muchos niños, pero conforme han pasado los años, como tampoco se ha construido mucho, la demanda ha ido bajando -explica-. Pensábamos que ofertando aula de 2 años ganaríamos porque los más pequeños podrían estar escolarizados de forma gratuita, que esto es importante, y también niños de pueblos de alrededor podrían interesarse, ingresar en la escolarización temprana y luego quedarse al menos a terminar ya el ciclo de Infantil".

Y parece que la novedad ha sido bien recibida. Gracia detalla que hay matriculados 7 niños en el aula, y el próximo lunes comenzarán las clases. "Se están ultimando los últimos puntos porque, al ser de dos años, tiene una normativa diferente y más especializada", apunta, y concreta que han tenido que instalar cambiadores, una bañera o algún espacio para que los niños puedan dormir, entre otras cosas.

En el caso de Albalate de Cinca (Huesca) también ven con buenos ojos la incorporación de la escolarización temprana. "Agradecemos que Educación haya puesto esta aula", señala el alcalde, Ricardo Chárlez. Desconoce el número exacto de alumnos que habrá, pues la última cifra la obtuvo a finales de julio y entonces solo había uno. "No sé si se han apuntado más, porque tenía que haber como mínimo tres", dice. En el pueblo hay empadronados 6 niños.

Chárlez reconoce que la escolarización anticipada no era una de las grandes necesidades del pueblo -"Es un servicio que tenemos cubierto con la Casa Cuna", afirma-, pero considera "estupendo" que se abra el aula. Lo que sí reivindica es que continúe la apuesta por el programa de Madrugadores o el que se ofrece después de las clases y que permite conciliar a las familias. "Ahora mismo para el pueblo es casi más importante esto, y el comedor de calidad con buenos monitores", afirma. Pero, insiste, "todo es bien recibido y se agradece".