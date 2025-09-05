Azcón insiste sobre la quita de la deuda: "Sánchez quiere hacernos pagar a pachas"

Es uno de los temas de la semana: la quita de la deuda, la que ha llevado, otra vez, a la rebelión de los populares que se han situado en el 'no' rotundo. A este respecto se ha refereido este viernes el presidente de Aragón y del PP aragonés, Jorge Azcón, quien ha afirmado hoy que el PP "va a defender a los aragoneses ante la política de confrontación iniciada por Pedro Sánchez y el PSOE". “No vamos a permitir que se castigue a Aragón con decisiones políticas que responden únicamente al interés de Pedro Sánchez, el Gobierno y el Partido Popular van a defender a Aragón, porque defender Aragón es defender a España”, ha declarado durante su intervención en la clausura de la Escuela de Verano que el PP acostumbra a organizar en Tarazona y a la que ha asistido el secretario general del PP, Miguel Tellado.

Según Azcón, “lo de repartir la deuda entre todas las comunidades autónomas es por interés de Sánchez. No es bueno para la economía, ni para las cuentas, solo es bueno para él porque lo mantiene en el poder”. El presidente ha señalado que la deuda no desaparece, lo que ocurre, según ha explicado, es que hay una comunidad con una deuda desbocada y otra, como Aragón, que está en la media baja, “y ahora nos quieren hacer pagar a pachas. Se han creído que los aragoneses no nos vamos a enterar de que nos quieren hacer pagar el precio de que Sánchez siga gobernando en Madrid”

El presidente del PP-Aragón ha lamentado el giro del PSOE-Aragón, que ha dejado, ha reiterado, de defender a Aragón para "defender el sillón" de su secretaria general en el Consejo de Ministros. “Una secretaria general que lee los argumentarios que le preparan y que fue capaz de comparar las ayudas al funcionamiento para Teruel con una financiación privilegiada para Cataluña, algo que no ha rectificado y por lo que todavía no ha pedido perdón”.

"Soluciones reales"

Azcón ha afirmado que el Gobierno de Aragón y el PP van a seguir trabajando por un Aragón fuerte. Nuestra comunidad Autónoma ha avanzado con firmeza en estos dos años de Gobierno del PP, con un crecimiento económico exponencial y con una mejora sustancial de nuestros servicios públicos. “En dos años hemos logrado un milagro económico en nuestra Comunidad, que los aragoneses perciben y que debe tener como principales beneficiarios a nuestros jóvenes”.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, en Tarazona. / PP

Por ello, ha explicado que el PP tiene la obligación de explicar la verdad, “la política puede mejorar o empeorar las cosas, y un gobierno que sabe gestionar es capaz de transformar la calidad de vida de los ciudadanos. El PP plantea soluciones reales frente a quienes gritan y hablan de proyectos irrealizables”.

Así, Jorge Azcón se ha referido al proyecto de presupuestos de la comunidad para el año 2026, un presupuesto que va a recoger subidas para sanidad, educación y servicios sociales, bajando impuestos y apostado con firmeza por la vivienda. “Si ese presupuesto no se aprueba alguien va a tener que explicar los intereses que defiende. Porque esto va de soluciones, y en el PP pensamos en soluciones, pensamos en los aragoneses y no en intereses políticos”, ha asegurado.