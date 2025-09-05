Los centros públicos de Aragón trabajarán desde este curso la robótica y la programación en todas las edades

Todos los centros educativos de Aragón sostenidos con fondos públicos empezarán a trabajar este curso desde edades tempranas en robótica, programación y pensamiento computacional. Lo harán de la mano del proyecto de innovación educativa Código Escuela 4.0., que el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón desplegará próximamente en las aulas de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Secundaria.

Así lo ha indicado la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, este lunes en su visita al aula STEAM del Centro de Profesorado María de Ávila de Zaragoza, donde ya se dispone de kits robóticos y materiales para formar a los docentes en estas áreas. Junto a ella ha estado el director general de Personal, Formación e Innovación, José María Cabello.

Desde Educación han explicado que este proyecto Código Escuela 4.0 persigue que el alumno adquiera competencias en programación, robótica y pensamiento computacional "de una forma transversal y desde cualquier área o materia", pues estos son "pilares clave para desarrollar destrezas esenciales como el análisis, la organización, la resolución de problemas y la creatividad". La consejera Hernández ha insistido en que el objetivo es que los alumnos adquieran competencias básicas presentes en el currículo de una forma divertida y diferente.

La consejera ha indicado que, como parte del desarrollo de la competencia digital, los estudiantes "se iniciarán en la programación informática" mediante el uso de lenguajes adaptados a su nivel madurativo y a través de robots para el alumnado de todas las edades y accesibles para el profesorado no especialista.

"Aragón apuesta así por una educación innovadora, inclusiva y equitativa, que prepara al alumnado para los desafíos digitales del siglo XXI. Con este programa, además, potenciaremos el conocimiento y el interés por las disciplinas STEAM desde edades tempranas para todo el alumnado", ha asegurado la consejera.

El proyecto de cooperación territorial, que va a desarrollar el Gobierno de Aragón, contempla dos líneas. Por un lado, la dotación a los centros educativos de equipamiento de programación y robótica, por valor de más de 6 millones de euros, y por otro, el acompañamiento al profesorado para su capacitación, al que se está destinando ya cerca de tres millones.

Kits para cada etapa educativa

Según ha explicado la consejera, se han diseñado kits específicos para cada etapa educativa, desde Infantil hasta ESO, incluyendo adaptaciones para aulas de Educación Especial, Centros Rurales Agrupados y Centros Rurales de Innovación Educativa, con enfoque STEAM y accesibilidad universal. La compra centralizada de todos estos dispositivos se licitará en breve y se espera que puedan llegar a los centros en el segundo trimestre del curso.

En Infantil, los materiales se centran en la exploración temprana del pensamiento computacional a través de actividades manipulativas, tapetes y robots de uso sencillo. En el caso de Primaria, se plantean dos kits diferenciados según la edad de los alumnos: para 1º y 2º son materiales manipulativos y robots de construcción sencillos que afianzan la lógica y la cooperación, y para los cursos posteriores incorporan tarjetas programables y sistemas más avanzados, con los que se inician los primeros pasos en la programación por bloques y se amplían conocimientos en pensamiento computacional, resolviendo retos interdisciplinares con enfoque STEAM.

En Secundaria, la propuesta evoluciona hacia un nivel de mayor complejidad técnica pero accesible en todas las áreas de conocimiento. Todos los kits plantean una respuesta inclusiva al reto del aprendizaje de programación en la escuela e incluyen, por tanto, dispositivos adecuados para un diseño universal del aprendizaje.

En el caso de las aulas de Educación Especial, aulas preferentes para el alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y centros de Educación Especial, existe un kit específicamente diseñado para mejorar la accesibilidad física, sensorial, cognitiva y emocional de todo el alumnado.

Por otro lado, teniendo en cuenta la singularidad del territorio aragonés, los Centros Rurales Agrupados dispondrán de kits específicos adaptados a su realidad y a la dispersión geográfica de sus localidades, con el objetivo de garantizar que la robótica educativa llegue a todas las aulas y entornos. La dotación de kits de los Centros rurales de Innovación Educativa de Aragón (CRIEs) es para la creación de aulas maker, de forma que los alumnos encuentren en estos centros material diferente y complementario a lo que tienen en su centro de referencia.

Acompañamiento al profesorado

Hasta la llegada de los kits a los centros, se seguirá trabajando en la segunda línea del programa: el acompañamiento al profesorado para el despliegue del mismo. Tal y como ha explicado la consejera, el curso pasado se creó un equipo de expertos impulsor del programa desde el CATEDU; se nombró coordinadores en cada centro de formación del profesorado y se impulsó una red de 47 mentorías expertas para ayudar técnica y pedagógicamente en el aula a los docentes.

"Nos hemos anticipado formando a los formadores que ahora van a hacer lo propio con los docentes, y adquiriendo kits para los Centros de profesorado, como este, para testarlos en primer lugar y para que los profesores puedan familiarizarse después con los nuevos equipos", ha afirmado la consejera.

El plan de formación que se impulsa ahora está dirigido a todo el profesorado e incluye talleres prácticos, formación técnica y metodológica, sesiones presenciales en los Centros de Profesorado y acompañamiento directo dentro del aula, así como formación online a través de Aularagon. Además, se va poner a disposición del profesorado un repositorio de Recursos Educativos Abiertos, adaptados al currículo aragonés y organizados por etapas y materias.