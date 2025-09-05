China impone aranceles del 20% al porcino aragonés, pero premia a una empresa de Huesca

Las exportaciones porcinas de Aragón a China se verán encarecidas con unos aranceles temporales del 20%, al igual que a las del resto de productores nacionales. Así lo ha comunicado este viernes el Ministerio de Comercio del gigante asiático, una decisión que adopta en el marco de la investigación por competencia desleal (antidumping) que abrió hace más de un año a la carne de cerdo europea, incluida la española, como represalia a las tasas de la Unión Europea a sus coches eléctricos.

A pesar de las afecciones de la medida, que de momento es de carácter preliminar, en el sector respiran con cierto alivio por, entre otros motivos, quedar mejor parado que el resto de productores europeos, a los que se han aplicado un porcentaje de impuestos más elevados. A ello se suma la paradoja de que Pekín se haya congraciado con una empresa de Huesca, a la que ha fijado una tasa aún menor que la fijada para España

En un comunicado divulgado en su página web, los responsables del comercio chino indican que las tasas pueden llegar hasta el 62,4% a una serie de productos porcinos y derivados procedentes de la UE, un máximo que recaerá sobre las compañías que no colaboren en sus pesquisas, algo que en principio no afecta a los productores españoles.

Pero a una excepción de la que se ve beneficiada una empresa aragonesa. Se trata de Litera Meat, el matadero porcino situado en Binéfar (Huesca), propiedad del grupo italiano Pini. Fue una de las tres firmas de toda Europa que fueron examinadas por China para llevar a cabo su investigación. Pues bien, debido a su colaboración en la aportación de información ha sido premiada con un arancel inferior al resto, fijado en el 15,6%, más de cuatro puntos menos que al resto del sector en España.

La otras dos empresas que ha sido inspeccionadas por las autoridades chinas, Danish Crown (Dinamarca) y Vion Food Group (Holanda), han acabado con unas tasas del 31.3% y el 32.7%, respectivamente.

Al resto de productores asentados en Aragón, entre los que destacan Grupo Costa, Grupo Jorge, Valls Companys o Fribin, y otras grandes firmas espñalas como El Pozo, Noel, Campofrío, Friselva o Sánchez Romero Carvajal se les aplicará el 20%, lo que supone la menor cuantía de toda la Unión Europea.

La DGA convoca al sector

El Gobierno de Aragón ha reaccionado ya a este anuncio. El presidente de la comunidad, Jorge Azcón, y el consejero de Agriculta, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, se reunirán el próximo lunes a las 9.30 en el edificio Pignatelli con los principales representantes del sector porcino aragonés para analizar la situación y sus repercusiones a nivel regional, así como mostrar la disposición y apoyo del Ejecutivo autonómico a esta actividad.

Las empresas convocadas son Grupo Costa, Grupo Jorge, Valls Companys, Litera Meat y Fribin, así como las organizaciones empresariales Anprogapor e Interporc. Al encuentro asistirá, asimismo, el director general de Aragon Exterior, Javier Camo, y la directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza.

Ampliación de la investigación

El pasado 10 de junio, Pekín amplió hasta el próximo 16 de diciembre la investigación, que, según su versión, pretende poner fin a una supuesta competencia desleal por parte de empresas europeas que estaría "causando daños" al sector chino. Comercio anunciará qué aranceles impone de manera permanente a partir de esa fecha.

Las pesquisas de la cartera china se han centrado en la carne de cerdo y la casquería procedentes de la UE -tanto refrigerados como congelados-, así como grasa de ese animal y derivados de ellas o de vísceras, productos entre cuyos principales proveedores figura España. El jamón ha quedado excluido de este litigio, así como los embutidos.

La reacción china es una respuesta (ya prevista, por otra parte) a los aranceles anunciados por la Comisión Europea a la importación de vehículos eléctricos chinos tras la investigación que abrió en octubre de 2023 para determinar si los subsidios que ofrece Pekín a ese sector generan una competencia desleal para los fabricantes europeos. Ante esa decisión de la UE, China decidió abrir una investigación contra el cerdo europeo, algo que los expertos interpretaron como una forma de elevar la presión para tratar de disuadir a Bruselas.

El país asiático es un importante destino para despojos y partes menos cotizadas en Europa como orejas, morros o pies de cerdo, que forman parte de su gastronomía y que tiene un gran uso industrial. La UE llegó a destinar a China un 55% de sus exportaciones de cerdo en 2020 ante la falta de producción tras una grave epidemia de peste porcina africana, pero la cifra bajó al 30% en 2023 a medida que se recuperaba la cabaña nacional.