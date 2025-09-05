Una de cada cinco viviendas en Aragón está alquilada

El problema estructural del acceso a la vivienda tiene muchas aristas. Una, para quienes buscan comprarse su primer piso. Otra, para quienes tienen dificultades para acceder a un alquiler que no les estrangule económicamente. Pero uno de los denominadores comunes en todos los casos, que acrecenta buena parte de ellos, se debe a la asimetría entre la escasa oferta y la elevadísima demanda. Es por ello que los hogares que salen al mercado del alquiler duran pocas horas disponibles. En ese sentido, ¿cuántas viviendas hay arrendadas en Aragón?

El último informe inmobiliario de la Universidad de Zaragoza intenta dar respuesta en base a los últimos datos disponibles en el Ministerio de Hacienda, que son de 2023. El motivo es que, recién finalizada la campaña de la renta 2024, todavía no han podido actualizarse con los del pasado año. Así las cosas, hace dos cursos se contabilizaban un total de 86.160 pisos arrendados en Aragón, que suponen el 19,3% del total. Es decir, una de cada cinco viviendas aragonesas está alquilada.

La mayoría se concentran en la provincia de Zaragoza (66.180), seguida de muy lejos de Huesca (13.741) y Teruel (6.239), aunque los términos porcentuales son similares en las tres respecto al total del parque habitacional. La media de días que un piso dura alquilado en Aragón es de 344, por lo que ronda prácticamente el año. Aunque, eso sí, en el último balance trimestral de 2024 hubo un bajón brusco en el número de fianzas depositadas en Zaragoza, que suelen ser señal de que se acaba de arrendar un nuevo piso, con un descenso del 56%.

Precios al alza

Respecto a los precios, la circunstancia de tener en la mano datos de 2023 hace que hayan quedado desactualizados. En esa línea, el informe marca 524 euros de media en Zaragoza (7,1 euros el metro cuadrado), 454 en Huesca y 396 en Teruel, con una media en la comunidad de 504 euros (6,7 el metro cuadrado).

Sin embargo, en el documento sí aparece recogida la nueva tabla de precios del segundo trimestre de 2025, lo que permite aproximarse a su realidad actual. Así, en Zaragoza marca una media de 10,8 euros el metro cuadrado, lo que elevaría exponencialmente esos 524 euros hasta casi 800; en Aragón, con 10 euros el metro cuadrado, el salto sería de los 504 euros de 2023 a los 752 actuales. Con todo, estas últimas cifras son tan solo una estimación a falta de conocerse los datos del pasado 2024, en los que influyen otras variables.