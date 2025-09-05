La historia detrás del kebab de ternasco que podrás comer en el Vive Latino

Restan a penas unas pocas horas para que se dé el pistoletazo de salida a la cuarta edición del Vive Latino de Zaragoza. Más de una treintena de grupos que protagonizarán más de 7 horas de música este viernes y otras tantas mañana sábado día 6. Pero el recinto Expo va a ser mucho más que eso durante este aclamado festival.

La organización ya desveló que para este cuarto año recuperan las luchas mexicanas que tanto furor causaron en la edición de estreno. Lo que volverá a repetir, como es habitual en eventos de este calibre, es la zona gastro, con foodtrucks dispuestas a saciar el apetito de los visitantes, que este año se espera que vuelvan a alcanzar las 40.000 personas entre las dos jornadas.

Entre esa nutrida oferta gastronómica no faltará representación de la cocina iberoamericana como la venezolana, mexicana o peruana. Pero además, de ello, este año la representación de nuestra tierra, Aragón, aportará una interesante novedad: el kebab de ternasco.

TernasCOkebab

Noche, fiesta y kebab son sinónimos para muchos zaragozanos, pero quizás no muchos hayan probado este manjar de Oriente Medio a partir de una de las materias primas propias de Aragón: el ternasco.

Para los curiosos y amantes de los nuevos sabores esto será posible en el Vive Latino de la mano del sello Consejo Regulador de la IGP Ternasco de Aragón y la tándem formado por el influencer Lak Montes y el chef Álex Viñal (Nola), padres del ternasCOkebab.

Este dúo selló su alianza para abrir Mak Dürüm en el centro de Zaragoza. "Me encanta el concepto del kebab, pero quería crear algo que enamora por ingredientes y aspecto y dotar de excelencia a algo tan 'street food' como este producto", confesó el influencer. Esta "rompedor" proyecto todavía no tiene fecha exacta para subir la persiana, pero el Vive Latino será su primer test.

Montes y Viñal se conocieron en The Champions Burger, cuando este último fue galardonado como Fenómeno Gastronómico en los premios Con Mucho Gusto 2025. Viñal es un reconocido chef fundador del grupo Nola con el que ha llevado al hamburguesa a un grado de excelencia superlativo, aunque la propuesta de sus restaurantes no se limite a este producto.

Álex Viñal y Lak Montes, socios de Mak Dürüm. / El Periódico de Aragón

Montes, por su parte, es un creador de contenido que presume de haber probado "un 70% largo" de todos los kebabs de España, "siempre buscando los mejores". De ahí su obsesión: "Convertir lo que sea en kebab".

El resultado se podrá disfrutar durante dos días en el recinto Expo que promete no decepcionar: "Un Mak Dürüm de cordero IGP Ternasco de Aragón asado, con patatas panadera, verduras asadas, DOP cebolla de Fuentes de Ebro, lechuga y salsa shawarma".

El TernasCOkebab está elaborado de manera artesanal y natural, con materia prima de primera calidad: piernas y cuellos de Ternasco de Aragón, deshuesados y marinados 24 horas, que se asan lentamente, dejando la carne jugosa en su interior y con su sabroso tostado en el exterior.