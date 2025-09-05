¿En qué municipios de Aragón tiene más protagonismo la compra de viviendas?

La compraventa de viviendas está en un momento dulce en Aragón. Las previsiones hablan incluso de un ritmo de venta que dobla ya en los seis primeros meses del año al de 2024 en su conjunto, lo que se traduce en 18.126 transacciones en los últimos meses. De ellas, la provincia de Zaragoza se lleva hasta el 70,8% de la cuota de mercado, con 12.842 operaciones, seguida de Huesca (3.678, el 20,3%) y Teruel (1.606, el 8,9%).

Por municipios, Zaragoza ciudad se lleva la palma con 8.716 compraventas que suponen el 42,3% del total. Otra capital, Huesca, ocupa el segundo lugar, con 685 transacciones de este tipo en el último año, que solo refleja el 3,3% de la cuota de mercado. Luego, aparecen dos grandes localidades, Cuarte de Huerva (416) y Jaca (398), y Teruel ya no aparece hasta el quinto lugar, con apenas 390 operaciones en ese mismo período de tiempo.

En cuanto al ranquin por provincias, en la zaragozana Calatayud (358 compraventas), Utebo (227), Ejea de los Caballeros (196) y La Muela (152) acompañan a Zaragoza y Cuarte. En Huesca, la capital y Jaca están seguidas de Sabiñánigo (260 operaciones), Barbastro (218), Monzón (203) y Fraga (166). Por último, la provincia de Teruel tan solo tiene una localidad, además de la capital, que supere las 100 transacciones: Alcañiz, con 225. Luego ya aparecen Andorra (75), Alcalá de la Selva (49), Calamocha (46) o Mora de Rubielos (42).

Por otro lado, de las 18 localidades aragonesas con mayor volumen de compraventas en los últimos doce meses analizados, tan solo Jaca y Sallent de Gállego han descendido en número de operaciones, aunque muy levemente (0,5% y 1%, respectivamente). Tarazona, que cierra el ranquin, se mantiene estable con 125 transacciones y el resto crecen, destacando los casos de Binéfar (144 compraventas, un 108,7% más), Alcañiz (225, un 60,7% más) y Cuarte (416, un 50,2% más).