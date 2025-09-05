El precio de la vivienda en Aragón registra su mayor subida desde la burbuja del 'ladrillo'
Los inmuebles se encarecen un 14,7% en el último año, hasta el pasado mes de junio, la segunda mayor alza de toda España
El mercado inmobiliario en Aragón vive un momento de auge, con un notable incremento en todos sus indicadores de actividad, ya sea el número de compraventas, la concesión de hipotecas y los visados de obra nueva. Sin embargo, este dinamismo tiene un reverso: el encarecimiento de la vivienda, un bien esencial. La subida de los precios se ha intensificado en los últimos meses, situando a Aragón como la comunidad autónoma con algunos de los mayores incrementos de precios en España.
Así lo reflejan los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su Índice de Precios de Vivienda (IPV). Según el informe, entre junio de 2024 y junio de 2025, el coste de los pisos y casas en Aragón se ha disparado un 13,7%, marcando la mayor subida interanual de su serie histórica, que se remonta a 2007.
La vivienda usada, principal motor del alza
Este incremento sitúa a Aragón como la segunda comunidad con mayor encarecimiento, empatada con La Rioja (+13,7%) y solo superada por la Región de Murcia (+14,6%). A nivel nacional, el precio de la vivienda creció un 12,7%, una cifra notable pero inferior a la registrada en estas regiones.
El segmento de la vivienda de segunda mano, que representa más del 80% de las operaciones de compraventa en el mercado inmobiliario aragonés, es el principal impulsor de esta escalada. Según el INE, los precios de los inmuebles usados en Aragón han crecido un 14,8% en el último año, acumulando 45 trimestres consecutivos de subidas interanuales. Los últimos siete trimestres muestran un ritmo de incremento que se ha sido intensificando.
En este apartado, Aragón registra la segunda mayor subida de España, a solo una décima de Murcia (+14,9%), que lidera el ranking nacional.
Un mercado en ebullición
Por su parte, la vivienda de obra nueva, aunque también experimenta alzas, muestra una tendencia más moderada. Entre abril y junio de 2025, los precios de este tipo de inmuebles subieron un 9,4%, la tasa más baja de los últimos seis trimestres. Esta desaceleración podría reflejar una menor presión sobre la oferta de obra nueva, en un contexto donde la construcción de viviendas no logra satisfacer la creciente demanda.
El encarecimiento de la vivienda en Aragón, que acumula 44 trimestres consecutivos de alzas interanuales, ratifica la buena marcha del negocio inmobiliario. Impulsado tanto por la demanda interna como por el interés de inversores, el sector no da señales de frenarse a corto plazo.
- Falta de docentes: Aragón ofrecerá desde este mes la posibilidad de impartir clase sin el máster de Profesorado
- Localizan el cadáver de una anciana en avanzado estado de descomposición en un piso de Zaragoza
- Ryanair reduce las plazas en Zaragoza y eliminará tres de sus principales rutas
- La DGT se pone las botas en Aragón: esta es la multa 'estrella' con más de 130.000 denuncias
- La única 'nota positiva' del recorte de vuelos de Ryanair en Zaragoza
- Este es el sorprendente animal que han detectado por primera vez en Aragón
- ¿Qué días se iluminará el puente del Tercer Milenio de Zaragoza?
- ¿Dónde tienen su patrimonio las grandes fortunas de Aragón?