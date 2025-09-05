El precio de la vivienda en Aragón registra su mayor subida desde la burbuja del 'ladrillo'

El mercado inmobiliario en Aragón vive un momento de auge, con un notable incremento en todos sus indicadores de actividad, ya sea el número de compraventas, la concesión de hipotecas y los visados de obra nueva. Sin embargo, este dinamismo tiene un reverso: el encarecimiento de la vivienda, un bien esencial. La subida de los precios se ha intensificado en los últimos meses, situando a Aragón como la comunidad autónoma con algunos de los mayores incrementos de precios en España.

Así lo reflejan los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su Índice de Precios de Vivienda (IPV). Según el informe, entre junio de 2024 y junio de 2025, el coste de los pisos y casas en Aragón se ha disparado un 13,7%, marcando la mayor subida interanual de su serie histórica, que se remonta a 2007.

La vivienda usada, principal motor del alza

Este incremento sitúa a Aragón como la segunda comunidad con mayor encarecimiento, empatada con La Rioja (+13,7%) y solo superada por la Región de Murcia (+14,6%). A nivel nacional, el precio de la vivienda creció un 12,7%, una cifra notable pero inferior a la registrada en estas regiones.

El segmento de la vivienda de segunda mano, que representa más del 80% de las operaciones de compraventa en el mercado inmobiliario aragonés, es el principal impulsor de esta escalada. Según el INE, los precios de los inmuebles usados en Aragón han crecido un 14,8% en el último año, acumulando 45 trimestres consecutivos de subidas interanuales. Los últimos siete trimestres muestran un ritmo de incremento que se ha sido intensificando.

En este apartado, Aragón registra la segunda mayor subida de España, a solo una décima de Murcia (+14,9%), que lidera el ranking nacional.

Un mercado en ebullición

Por su parte, la vivienda de obra nueva, aunque también experimenta alzas, muestra una tendencia más moderada. Entre abril y junio de 2025, los precios de este tipo de inmuebles subieron un 9,4%, la tasa más baja de los últimos seis trimestres. Esta desaceleración podría reflejar una menor presión sobre la oferta de obra nueva, en un contexto donde la construcción de viviendas no logra satisfacer la creciente demanda.

El encarecimiento de la vivienda en Aragón, que acumula 44 trimestres consecutivos de alzas interanuales, ratifica la buena marcha del negocio inmobiliario. Impulsado tanto por la demanda interna como por el interés de inversores, el sector no da señales de frenarse a corto plazo.