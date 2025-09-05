Sanidad aprueba el nuevo modelo de urgencias de tarde en Zaragoza

El fin del verano también augura cambios en la atención sanitaria en Zaragoza. Así, el Boletín Oficial de Aragón (BOA) publica este viernes el nuevo modelo de urgencias de tarde de la capital aragonesa, así como los nuevos horarios que regirán la labor del personal sanitario. Este es un paso más en la reorganización de los servicios médicos en la comunidad emprendida por la consejería de Sanidad y por el Servicio Aragonés de Salud (Salud) para garantizar la atención, dar cobertura a la falta de profesionales y cumplir con las exigencias de los sindicatos.

Fuentes de departamento señalan que en las últimas semanas se han completado los diferentes trámites administrativos para implantar en Zaragoza el nuevo modelo de Atención Continuada, que según destacan "va a mejorar la prestación asistencial" gracias a la ampliación de horarios y al traslado de esta asistencia a los cuatro centros de especialidades.

En concreto, el BOA publica este viernes, 5 de septiembre, el Plan de Empleo de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio Aragonés de Salud para la organización de la Atención Primaria de la ciudad de Zaragoza, que ha sido ratificado este mes de agosto por las organizaciones sindicales que lo han apoyado (Cemsatse y FTPS). Y también la orden de aprobación del acuerdo sobre el nuevo modelo de Atención Continuada en Zaragoza y la convocatoria de las plazas de los profesionales que se harán cargo de estas urgencias de tarde en la capital.

Según la consejería, todo esto supone que el acuerdo para la organización "está siguiendo paso a paso los diferentes trámites administrativos" firmados con los sindicatos desde que fue firmado, pasos necesarios para una adecuada implementación.

Al mismo tiempo, se están realizando las actuaciones precisas para la puesta a punto de los cuatro centros de especialidades. Estos decretos entrarán en vigor a partir de octubre.

La modificación por el momento no ha recibido el apoyo de entidades sindicales ni de los colectivos vecinales, pues denuncian que supone empeorar el servicio y alejar la atención de los barrios. Pese a todo, desde la consejería defienden que se va a mejorar la prestación asistencial gracias a la ampliación de horarios, que pasa de las tres horas diarias que había antes del acuerdo (de 17 a 20 horas) a siete (de 15 a 22 horas), es decir, cinco horas de incremento al día. También señalan que se va a contar con "unos espacios más adaptados a las necesidades" de esta asistencia en la ciudad de Zaragoza. De este modo, la nueva atención será de 15.00 a 22.00 horas de lunes a viernes y sábados, domingos y festivos de 9.00 a 21.00 horas.

El cambio, por sectores sanitarios en Zaragoza

Los usuarios del sector sanitario Zaragoza II, que es el que tiene como referencia el hospital Miguel Servet, disponen de actualmente de dos Puntos de Atención Continuada (Fuentes Norte y Sagasta) y se mantendrán otros dos (Ramón y Cajal y Pablo Remacha). Los del sector III (tienen de referencia el Hospital Clínico) pasarán a tener el punto de atención del centro de salud de Bombarda al CME Inocencio Jiménez, y en los del sector I se organizará esta atención en el CME Grande Covián.

A partir de este verano también se está aplicando la modificación mínima pactada del decreto que regula el funcionamiento de los centros de Atención Primaria, medida que tiene alcance en todo Aragón. Contempla como jornada ordinaria el horario de 8.00 a 15.00 horas. Esto permite, además, implantar la jornada de 35 horas en este nivel asistencial. Según indican desde la consejería, la puesta en marcha de los nuevos horarios se ha llevado a cabo "sin incidencias" en toda la comunidad.