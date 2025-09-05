Estas son las materias en las que faltan más profesores en Aragón

Ahora sí que sí: recta final para el comienzo del curso en Aragón. El lunes 8 de septiembre se incorporarán a las aulas los alumnos de Infantil y Primaria y también los de Secundaria. Los de Formación Profesional (FP) lo harán el jueves, día 11. Y es precisamente en estas dos últimas etapas educativas -ESO y FP- donde se deja notar la falta de docentes que sufre la comunidad autónoma y el país en general-

En base a los datos del último llamamiento de interinos, que fue este miércoles 3 de septiembre, estas son las materias de Secundaria que se quedaron con más plazas libres:

Matemáticas . 2 vacantes.

. 2 vacantes. Lengua Castellana y Literatura. 1 vacante.

En el anterior llamamiento, que fue el 6 de agosto, también fueron las materias de Secundaria que se quedaron con más plazas sin cubrir: 8 en Lengua y 4 en Matemáticas. Son, por tanto, algunas de las más complicadas de cubrir. También fueron numerosas las vacantes en Informática (5).

En cuanto a FP, y en base también a los datos del llamamiento del miércoles 3 de septiembre, algunas de las materias que se quedaron con más plazas libres fueron las siguientes:

Sistemas y aplicaciones informáticas. 29 vacantes.

29 vacantes. Instalaciones electrotécnicas . 18 vacantes.

. 18 vacantes. Mecanizado y mantenimiento de máquinas. 13 vacantes.

13 vacantes. Organización y proyectos de fabricación mecánica. 8 vacantes.

8 vacantes. Sistemas electrotécnicos y auttomáticos. 6 vacantes.

También son numerosas las vacantes en Informática (8).