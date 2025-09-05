Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estas son las materias en las que faltan más profesores en Aragón

El déficit de profesorado se da en Secundaria y Formación Profesional

Una profesora explica en los Cursos 0 de la Universidad de Zaragoza, en una imagen de archivo.

C. G. G.

Zaragoza

Ahora sí que sí: recta final para el comienzo del curso en Aragón. El lunes 8 de septiembre se incorporarán a las aulas los alumnos de Infantil y Primaria y también los de Secundaria. Los de Formación Profesional (FP) lo harán el jueves, día 11. Y es precisamente en estas dos últimas etapas educativas -ESO y FP- donde se deja notar la falta de docentes que sufre la comunidad autónoma y el país en general-

En base a los datos del último llamamiento de interinos, que fue este miércoles 3 de septiembre, estas son las materias de Secundaria que se quedaron con más plazas libres:

  • Matemáticas. 2 vacantes.
  • Lengua Castellana y Literatura. 1 vacante.

En el anterior llamamiento, que fue el 6 de agosto, también fueron las materias de Secundaria que se quedaron con más plazas sin cubrir: 8 en Lengua y 4 en Matemáticas. Son, por tanto, algunas de las más complicadas de cubrir. También fueron numerosas las vacantes en Informática (5).

En cuanto a FP, y en base también a los datos del llamamiento del miércoles 3 de septiembre, algunas de las materias que se quedaron con más plazas libres fueron las siguientes:

  • Sistemas y aplicaciones informáticas. 29 vacantes.
  • Instalaciones electrotécnicas. 18 vacantes.
  • Mecanizado y mantenimiento de máquinas. 13 vacantes.
  • Organización y proyectos de fabricación mecánica. 8 vacantes.
  • Sistemas electrotécnicos y auttomáticos. 6 vacantes.

También son numerosas las vacantes en Informática (8).

