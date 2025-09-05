Tellado anuncia que el PP va a impulsar y presentar un "rescate democrático" para España

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha anunciado que el Partido Popular va a cumplir "con su obligación" de presentar, impulsar y aprobar un "rescate democrático" para España en la línea de lo que reclama el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo: una "limpieza total".

"Lo vamos a hacer, que nadie tenga dudas", ha dicho Tellado durante su intervención en la clausura de la Escuela de Verano Antonio Torres del PP, en Tarazona (Zaragoza).

Durante su discurso, ha cargado especialmente contra la presencia en la apertura del año judicial, el Madrid, del fiscal general, Álvaro García Ortíz, que ha calificado de "afrenta contra la democracia" y "bochornoso" teniendo en cuenta su situación procesal, imputado por supuesta revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso.

"No puede abrir el año judicial alguien a punto de ver cómo le abren juicio oral: eso solo puede pasar en la España de Pedro Sánchez", ha agregado Tellado, quien ha añadido que "el único lugar donde debería sentarse" el fiscal general sería "en el banquillo del Tribunal Supremo", y no en la mesa presidencial del solemne acto de este viernes.

En todo caso, ha considerado que la "buena noticia" es que seguramente será la última vez que lo haga, porque el PP "ha iniciado la alternativa de regeneración a la sinrazón".

Ha considerado que la "degradación" de la "era Sánchez" no tiene "precedentes ni comparación" y "ha puesto a prueba las costuras del entramado constitucional, por lo que Tellado ha insistido en que el futuro de España depende "de la capacidad de trabajo del PP" para conseguir una mayoría "que le de la fuerza necesaria para no depender de nadie".

Miguel Tellado ha tenido después un cariñoso recuerdo para el antecesor de Pilar Alegría, Javier Lambán, recientemente fallecido: fue un "buen servidor público", un "hombre de principios que se mantuvo fiel siempre a sus ideas", ha dicho.

Azcón, además, se ha mostrado satisfecho por el "momento histórico" que vive Aragón en lo económico. "Es el mayor milagro económico de toda la historia de todas las comunidades autónomas que ha tenido este país", ha dicho en alusión a las inversiones previstas a corto plazo, de 54.700 millones de euros según sus datos, 47.000 de ellos en centros de datos.

Finalmente, se ha referido a los presupuestos de la comunidad para 2026, que se van a aprobar, ha vaticinado, porque van a ser "magníficos" al recoger subidas para sanidad, educación y servicios sociales, bajar impuestos y apostar con firmeza por la vivienda.

"Si ese presupuesto no se aprueba alguien va a tener que explicar los intereses que defiende. Porque esto va de soluciones, y en el PP pensamos en soluciones, pensamos en los aragoneses y no en intereses políticos", ha zanjado.