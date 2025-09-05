Los vecinos de Jaca convocan una protesta contra el Oroel Park

Los vecinos de Jaca se está organizando para frenar el proyecto del Oroel Park, una iniciativa promovida por el ayuntamiento, enmarcada dentro del Plan Pirineos, que consiste en poner en marcha un parque de ocio temático junto al antiguo parador de Oroel, con una superficie de casi 9.000 metros cuadrados, dividido en una decena de áreas diferenciadas. La primera protesta popular contra la atracción está convocada para este sábado a las 13.00 horas frente al consistorio.

Los críticos consideran que la iniciativa, tal como está planteada supondrá "una total agresión" a un "símbolo natural" de la comarca, transformándolo en un parque artificial con zonas de ocio, restaurantes y aparcamientos. Argumentan que la idea supondrá "más masificación y consiguiente deterioro medioambiental". El presupuesto estimado ronda los 370.000 euros y el plazo de ejecución quedaría establecido entre los cinco y seis meses, aunque depende de los permisos medioambientales.

El consistorio defiende que Oroel Park es un proyecto que pretende "integrar la naturaleza con un tránsito ordenado de turistas" y al mismo tiempo busca "rehabilitar y poner en valor el espacio del parador, que ha estado abandonado y descuidado durante años". También detallan que la iniciativa ha sido diseñada para que produzca "un mínimo impacto ambiental". Un aspecto que rechazan los críticos al recordar que el monte Oroel forma parte de la Red Natura 2000 y su gestión viene regulada para privilegiar la conservación sobre desarrollos turísticos permanentes.

Las entidades vecinales también critican el proyecto de instalar un mirador en el pico La Raca (junto a la estación de esquí Astún). Este nuevo recurso turístico tendría una estructura de tres metros de altura y 16 metros de longitud, con diseño de voladizo y falso túnel que sobresale sobre el barranco. El coste estimado es de 224 000 euros, permitiendo unas novedosas vistas sobre la Canal Roya.

El área de Turismo del Ayuntamiento de Jaca defiende la iniciativa, además de por su valor como revulsivo económico, como una zona de difusión ambiental y cultural. "Lo que no se conoce no se protege, por eso queremos que nuestros hijos suban a Oroel con sus familias, que lo disfruten, que creen memorias, y que lo quieran, porque si lo viven, si lo disfrutan como lo hicimos muchos de críos, ese vínculo será para siempre", han defendido en un comunicado en la página web ante la proliferación de iniciativas en contra del parque, impulsadas por diversas plataformas ciudadanas.